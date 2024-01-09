Оселедець у гірчично-оцтовій заливці: рецепт смачної закуски

Така закуска готується швидко та просто. Вона чудово підійде не тільки до обіду та вечері з відвареною картоплею в кожушках, а й для святкового столу. Для приготування вам знадобляться: оселедець, цибуля, яблучний оцет, гірчиця, олія та спеції.