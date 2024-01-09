Оселедець у гірчично-оцтовій заливці: рецепт смачної закуски

Така закуска готується швидко та просто. Вона чудово підійде не тільки до обіду та вечері з відвареною картоплею в кожушках, а й для святкового столу. Для приготування вам знадобляться: оселедець, цибуля, яблучний оцет, гірчиця, олія та спеції.
Інгредієнти
- оселедець слабосолоний
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- гірчиця французька у зернах
- 1 ст. л.
- олія
- 3 ст. л.
- оцет яблучний
- 2 ст. л.
- цукор
- 0,5 ч. л.
- перець чорний мелений
- Оселедець очистіть. Видаліть нутрощі та голову. Відокремте філе від кісток. Наріжте порційними шматочками.
- Цибулю наріжте півкільцями.
- Для заправки олію змішайте з яблучним оцтом, французькою гірчицею. Додайте цукор та чорний перець. Перемішайте.
- Оселедець викладіть на оселедницю. Цибулю викладіть зверху риби та полийте заправкою. Заберіть на пару годинників у холодильник, потім подайте до столу.
Поради:
- Страву можна подавати за 30 хвилин.
- Яблучний оцет можна замінити звичайним.
- Замість звичайної олії можна використовувати запашну.
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