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Оселедець у гірчично-оцтовій заливці: рецепт смачної закуски

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
533
Час на прочитання
1 хв
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Оселедець у гірчично-оцтовій заливці: рецепт смачної закуски

Оселедець у гірчично-оцтовій заливці / Фото: Credits

Така закуска готується швидко та просто. Вона чудово підійде не тільки до обіду та вечері з відвареною картоплею в кожушках, а й для святкового столу. Для приготування вам знадобляться: оселедець, цибуля, яблучний оцет, гірчиця, олія та спеції.

Інгредієнти

оселедець слабосолоний
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
гірчиця французька у зернах
1 ст. л.
олія
3 ст. л.
оцет яблучний
2 ст. л.
цукор
0,5 ч. л.
перець чорний мелений
  1. Оселедець очистіть. Видаліть нутрощі та голову. Відокремте філе від кісток. Наріжте порційними шматочками.
  2. Цибулю наріжте півкільцями.
  3. Для заправки олію змішайте з яблучним оцтом, французькою гірчицею. Додайте цукор та чорний перець. Перемішайте.
  4. Оселедець викладіть на оселедницю. Цибулю викладіть зверху риби та полийте заправкою. Заберіть на пару годинників у холодильник, потім подайте до столу.

Поради:

  • Страву можна подавати за 30 хвилин.
  • Яблучний оцет можна замінити звичайним.
  • Замість звичайної олії можна використовувати запашну.

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Дата публікації
Перегляди
533
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