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Паштет печінково-грибний: класичний рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
311 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
1 хв
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Паштет печінково-грибний: класичний рецепт

Паштет печінково-грибний / Фото: Credits

З мінімуму простих інгредієнтів отримаємо домашній та ароматний паштет із курячої печінки. У магазині такого ви точно не купите. Ніжний паштет стане прикрасою, як для святкового столу, так і намащенням на хліб або тостер на сніданок або перекус.

Інгредієнти

печінка куряча
500 г
печериці
250 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
вершкове масло
150 г
олія
3 ст. л.
мускатний горіх
щіпка
перець чорний мелений
сіль
  1. Курячу печінку вимийте та очистіть від жовчних проток. Наріжте на невеликі шматочки і обсмажте на сковороді з олією до готовності.
  2. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте до м'якості. Додайте нарізані пластинами гриби та готуйте до випаровування вологи, періодично помішуючи.
  3. Викладіть у блендер обсмажені овочі, курячу печінку, м'яке вершкове масло, мускатний горіх, перець та сіль. Подрібніть до однорідності. Остудіть і викладіть у лоток. Поставте до холодильника. За годину подавайте до столу.

Поради:

  • Печінку можна використовувати будь-яку.

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