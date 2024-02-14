Паштет печінково-грибний: класичний рецепт

З мінімуму простих інгредієнтів отримаємо домашній та ароматний паштет із курячої печінки. У магазині такого ви точно не купите. Ніжний паштет стане прикрасою, як для святкового столу, так і намащенням на хліб або тостер на сніданок або перекус.