Паштет печінково-грибний: класичний рецепт

З мінімуму простих інгредієнтів отримаємо домашній та ароматний паштет із курячої печінки. У магазині такого ви точно не купите. Ніжний паштет стане прикрасою, як для святкового столу, так і намащенням на хліб або тостер на сніданок або перекус.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 500 г
- печериці
- 250 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- вершкове масло
- 150 г
- олія
- 3 ст. л.
- мускатний горіх
- щіпка
- перець чорний мелений
- сіль
- Курячу печінку вимийте та очистіть від жовчних проток. Наріжте на невеликі шматочки і обсмажте на сковороді з олією до готовності.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте кубиками, а моркву натріть на великій тертці. Обсмажте до м'якості. Додайте нарізані пластинами гриби та готуйте до випаровування вологи, періодично помішуючи.
- Викладіть у блендер обсмажені овочі, курячу печінку, м'яке вершкове масло, мускатний горіх, перець та сіль. Подрібніть до однорідності. Остудіть і викладіть у лоток. Поставте до холодильника. За годину подавайте до столу.
Поради:
- Печінку можна використовувати будь-яку.
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