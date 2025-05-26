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- Категорія
- Закуски
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Підійдуть і на фуршет, і як перекушування: смачні бутерброди з тунцем і помідорами
Бутерброди з консервованим тунцем і свіжими помідорами — ідеальне рішення для швидкого сніданку, легкого перекушування або святкового столу. Вони поєднують яскравий смак, привабливий вигляд і мінімум зусиль на кухні. Ловіть перевірений рецепт, який підкорює з першого шматочка!
Ці надзвичайно смачні бутерброди готуються за кілька хвилин, а зникають зі столу миттєво! Ідеальний варіант для приємної несподіванки: якщо маєте вдома банку тунця — смачне закушування до приходу гостей гарантована, а імпровізоване застілля пройде на відмінно.
Інгредієнти
- консервований тунець у власному соку
- 150 г
- житній хліб
- 6 скибочок
- помідори
- 100 г
- курячі яйця
- 1-2 шт.
- крем-сир
- 60 г
- зелень
- за смаком
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
Великі скибки житнього хліба нарізаємо на зручні порційні форми — наприклад, трикутники або квадрати. Якщо маєте трохи часу, радимо підрум’янити їх на сухій сковорідці: легка хрустка скоринка додасть бутербродам виразної текстури. Після цього рівномірно змащуємо кожну основу м’яким крем-сиром класичного типу.
Відварені наперед круто яйця очищаємо та натираємо на дрібній тертці. Отриману масу розподіляємо поверх сиру, створюючи ніжний шар. За потреби додаємо сіль і свіжомелений чорний перець — за смаком.
Наступний шар — помідори. Нарізаємо їх кружечками та викладаємо по одному на кожну заготовку. Це додасть соковитості й приємної кислинки, а ще підкреслить смак риби — адже томати чудово поєднуються з тунцем.
З консервованого тунця зливаємо зайву рідину. Якщо він у великих шматках — розминаємо виделкою до зручної консистенції. Рибу викладаємо зверху, на кожен бутерброд — приблизно однаковими порціями, щоб смак був збалансованим.
Для завершального штриха декоруємо кожен бутерброд гілочкою свіжої зелені — підійде як петрушка чи кріп, так і подрібнене листя салату. Це додасть барв і свіжості подачі.
Подаємо бутерброди одразу після приготування — доки хліб залишається злегка хрустким. Закуска виглядає апетитно та ефектно, а смакує ще краще.
Смачного!