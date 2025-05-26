Підійдуть і на фуршет, і як перекушування: смачні бутерброди з тунцем і помідорами

Бутерброди з тунцем та помідорами: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Ці надзвичайно смачні бутерброди готуються за кілька хвилин, а зникають зі столу миттєво! Ідеальний варіант для приємної несподіванки: якщо маєте вдома банку тунця — смачне закушування до приходу гостей гарантована, а імпровізоване застілля пройде на відмінно.

Процес приготування:

Великі скибки житнього хліба нарізаємо на зручні порційні форми — наприклад, трикутники або квадрати. Якщо маєте трохи часу, радимо підрум’янити їх на сухій сковорідці: легка хрустка скоринка додасть бутербродам виразної текстури. Після цього рівномірно змащуємо кожну основу м’яким крем-сиром класичного типу.

Відварені наперед круто яйця очищаємо та натираємо на дрібній тертці. Отриману масу розподіляємо поверх сиру, створюючи ніжний шар. За потреби додаємо сіль і свіжомелений чорний перець — за смаком.

Наступний шар — помідори. Нарізаємо їх кружечками та викладаємо по одному на кожну заготовку. Це додасть соковитості й приємної кислинки, а ще підкреслить смак риби — адже томати чудово поєднуються з тунцем.

З консервованого тунця зливаємо зайву рідину. Якщо він у великих шматках — розминаємо виделкою до зручної консистенції. Рибу викладаємо зверху, на кожен бутерброд — приблизно однаковими порціями, щоб смак був збалансованим.

Для завершального штриха декоруємо кожен бутерброд гілочкою свіжої зелені — підійде як петрушка чи кріп, так і подрібнене листя салату. Це додасть барв і свіжості подачі.