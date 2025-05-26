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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

Підійдуть і на фуршет, і як перекушування: смачні бутерброди з тунцем і помідорами

Бутерброди з консервованим тунцем і свіжими помідорами — ідеальне рішення для швидкого сніданку, легкого перекушування або святкового столу. Вони поєднують яскравий смак, привабливий вигляд і мінімум зусиль на кухні. Ловіть перевірений рецепт, який підкорює з першого шматочка!

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
144 ккал
Бутерброди з тунцем та помідорами: рецепт

Бутерброди з тунцем та помідорами: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Ці надзвичайно смачні бутерброди готуються за кілька хвилин, а зникають зі столу миттєво! Ідеальний варіант для приємної несподіванки: якщо маєте вдома банку тунця — смачне закушування до приходу гостей гарантована, а імпровізоване застілля пройде на відмінно.

Інгредієнти

консервований тунець у власному соку
150 г
житній хліб
6 скибочок
помідори
100 г
курячі яйця
1-2 шт.
крем-сир
60 г
зелень
за смаком
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Великі скибки житнього хліба нарізаємо на зручні порційні форми — наприклад, трикутники або квадрати. Якщо маєте трохи часу, радимо підрум’янити їх на сухій сковорідці: легка хрустка скоринка додасть бутербродам виразної текстури. Після цього рівномірно змащуємо кожну основу м’яким крем-сиром класичного типу.

  2. Відварені наперед круто яйця очищаємо та натираємо на дрібній тертці. Отриману масу розподіляємо поверх сиру, створюючи ніжний шар. За потреби додаємо сіль і свіжомелений чорний перець — за смаком.

  3. Наступний шар — помідори. Нарізаємо їх кружечками та викладаємо по одному на кожну заготовку. Це додасть соковитості й приємної кислинки, а ще підкреслить смак риби — адже томати чудово поєднуються з тунцем.

  4. З консервованого тунця зливаємо зайву рідину. Якщо він у великих шматках — розминаємо виделкою до зручної консистенції. Рибу викладаємо зверху, на кожен бутерброд — приблизно однаковими порціями, щоб смак був збалансованим.

  5. Для завершального штриха декоруємо кожен бутерброд гілочкою свіжої зелені — підійде як петрушка чи кріп, так і подрібнене листя салату. Це додасть барв і свіжості подачі.

  6. Подаємо бутерброди одразу після приготування — доки хліб залишається злегка хрустким. Закуска виглядає апетитно та ефектно, а смакує ще краще.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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