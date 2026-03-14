- Дата публікації
-
- Категорія
- Закуски
- Кількість переглядів
- 289
- Час на прочитання
- 1 хв
Помідори + 15 хвилин часу — і на столі шедевр: швидке закушування, яке врятує, якщо гості вже за порогом
Ці помідори стануть справжнім порятунком, коли потрібно швидко щось приготувати до столу. Вони особливо доречні, якщо вдома назбиралося чимало овочів або зовсім бракує часу перед приходом друзів чи рідних.
Це закушування зазвичай миттєво завойовує симпатію гостей. Воно доречне на будь-якому столі — від святкового застілля до легкої дружньої зустрічі. Ба більше, його часто подають навіть як простий і вдалий акомпанемент до напоїв. Рецептом поділилися на сайті «Сенсація».
Інгредієнти
- помідори
- 4-5 шт.
- твердий сир
- 150 г
- часник
- 3 зубчики
- грецький йогурт
- 2 ст. ложки
- свіжа петрушка
- кілька гілочок
- сіль
- за смаком
- чорний мелений перець
- за смаком
Процес приготування:
Насамперед помідори потрібно ретельно промити, адже подаватися вони будуть без термічного оброблення. Для надійності їх можна додатково обдати окропом. Після цього овочі нарізають — дольками або кружальцями, обираючи той варіант подавання, який більше до вподоби.
За бажанням до закушування можна додати й трохи цибулі. Усі підготовлені інгредієнти складають у миску. Далі дрібно шаткують зелень, додають її до помідорів і зверху видавлюють кілька зубчиків часнику.
Твердий сир натирають на тертці, змішують із грецьким йогуртом, додають сіль і чорний мелений перець. Отриману заправку додають до помідорів, усе ретельно перемішують і ставлять у холодильник приблизно на 2–3 години. Після настоювання закушування можна подавати до столу.
Смачного!