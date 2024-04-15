Приготування домашньої ковбаси зі свинини до Великодня: смакота на святковий стіл

Одразу після закінчення Великого посту християни східного обряду будуть святкувати Великдень. Традиційно на святковий стіл ставлять багато м'ясних страв. Зокрема, готують домашню ковбасу зі свинини.

Домашню ковбасу завжди кладуть до великоднього кошика, щоб освятити разом з паскою та іншими смачними наїдками. Кулінарка Світлана Юрченко поділилася своїм рецептом м'ясної страви на святковий стіл.

Інгредієнти свинина з салом (ошийок) 1,5 кг часник 3-5 зубчиків чорний мелений перець 1 чайна ложка сіль 1 столова ложка бульйон 200 мл холодна вода 2,5 л лавровий лист 2 шт. перець чорний горошком 15 шт. перець духмяний горошком 15 шт. сіль 1 чайна ложка

Готувати домашню ковбасу зі свинини досить просто, хоча рецепт і вимагає довготривалої підготовки:

Ошийок потрібно нарізати мілкими кубиками (аби м'ясо легше нарізалося, потримайте його півгодини у морозильній камері). Додайте спеції, добре вимішайте руками протягом 10 хвилин. Поступово додайте бульйон. Начиняти підготовлені оболонки потрібно лише тоді, коли м'ясо з'єднається волокнами у єдину масу. Залишіть ковбаски на ніч у холодильнику. Обмотайте миску з ковбасою харчовою плівкою, яку потрібно проколоти в декількох місцях. Вставте ємність у каструлю з водою, додайте сіль, спеції та зачекайте, щоб вода закипіла. Тоді зменшіть вогонь до найменшого та варіть півгодини. Не забувайте знімати піну. Так потрібно робити з кожним окремим кільцем ковбаси. Тоді підсмаже ковбасу на сковороді або поставте у розігріту до 180 градусів духовки на 10 хвилин, щоб вона підрум'янилася.

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