Закуски
592
1 хв

Про "Оселедець під шубою" можна забути: готуємо святкове закушування "Рибний шматочок" до Нового року

Полюбляєте рибні закушування, але традиційний салат “Оселедець під шубою” давно вже не дивує?

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
35 хвилин
258 ккал
Закушування "Рибний шматочок": рецепт

Закушування "Рибний шматочок": рецепт / © unsplash.com

Спробуйте приготувати “Рибний шматочок” — елементарну у виконанні, але напрочуд смачну страву, яка має на святковому столі справді ефектний вигляд.

Інгредієнти

філе оселедця
1 шт.
сир
100 г
яйця
3 шт.
хліб
5 скибок
зелена цибуля
20 г
майонез
2 ст. л.

Процес приготування:

  1. Яйця відварюємо та дрібно нарізаємо або натираємо. Сир тремо на великій тертці, а зелену цибулю шаткуємо. Змішуємо ці три інгредієнти, додаємо майонез і трохи солі за смаком. Оселедець нарізаємо акуратними скибочками.

  2. Хліб ріжемо середніми шматочками і трохи підсушуємо на сковороді до легкої хрумкості. На кожен шматочок викладаємо ложку яєчної суміші, а зверху — скибочку оселедця. Викладаємо готові бутерброди на широку плоску тарілку.

Смачного!

592
