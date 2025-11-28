- Дата публікації
-
- Категорія
- Закуски
- Кількість переглядів
- 592
- Час на прочитання
- 1 хв
Про "Оселедець під шубою" можна забути: готуємо святкове закушування "Рибний шматочок" до Нового року
Полюбляєте рибні закушування, але традиційний салат “Оселедець під шубою” давно вже не дивує?
Спробуйте приготувати “Рибний шматочок” — елементарну у виконанні, але напрочуд смачну страву, яка має на святковому столі справді ефектний вигляд.
Інгредієнти
- філе оселедця
- 1 шт.
- сир
- 100 г
- яйця
- 3 шт.
- хліб
- 5 скибок
- зелена цибуля
- 20 г
- майонез
- 2 ст. л.
Процес приготування:
Яйця відварюємо та дрібно нарізаємо або натираємо. Сир тремо на великій тертці, а зелену цибулю шаткуємо. Змішуємо ці три інгредієнти, додаємо майонез і трохи солі за смаком. Оселедець нарізаємо акуратними скибочками.
Хліб ріжемо середніми шматочками і трохи підсушуємо на сковороді до легкої хрумкості. На кожен шматочок викладаємо ложку яєчної суміші, а зверху — скибочку оселедця. Викладаємо готові бутерброди на широку плоску тарілку.
Смачного!