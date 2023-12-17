Рецепт закуски на святковий стіл, яку завжди з'їдають першою

Закусочні бутерброди готуються просто, мінімум продуктів, а на столі яскрава та смачна закуска завжди опиняється в центрі уваги. Вдале поєднання червоної риби, сиру та свіжих огірків сподобається вам і вашим гостям. Такі бутерброди завжди з'їдаються першими.