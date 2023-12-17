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Рецепт закуски на святковий стіл, яку завжди з'їдають першою

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
311 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1240
Час на прочитання
1 хв
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Рецепт закуски на святковий стіл, яку завжди з'їдають першою

Закуска на святковий стіл / Фото: Credits

Закусочні бутерброди готуються просто, мінімум продуктів, а на столі яскрава та смачна закуска завжди опиняється в центрі уваги. Вдале поєднання червоної риби, сиру та свіжих огірків сподобається вам і вашим гостям. Такі бутерброди завжди з'їдаються першими.

Інгредієнти

хліб житній чи пшеничний
12 скибочок
червона риба
150 г
сир
100 г
свіжий огірок
1 шт.
листя салату
4 шт.
кунжут білий
  1. Червону рибу наріжте тонкими пластинами.
  2. З хліба виріжте кружальця.
  3. Листя салату вимийте та обсушіть.
  4. Огірок наріжте на тонкі кружальця.
  5. Хліб змастіть сиром, зверху викладіть салат, вирізаний за розміром хліба. Потім кільце огірка.
  6. Сформуйте трояндочку з червоної риби та викладіть на огірок. Посипте кунжутом.

Поради:

Для бутербродів підійде будь-яка червона риба.

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Дата публікації
Перегляди
1240
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