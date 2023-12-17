Рецепт закуски на святковий стіл, яку завжди з'їдають першою

Закусочні бутерброди готуються просто, мінімум продуктів, а на столі яскрава та смачна закуска завжди опиняється в центрі уваги. Вдале поєднання червоної риби, сиру та свіжих огірків сподобається вам і вашим гостям. Такі бутерброди завжди з'їдаються першими.
Інгредієнти
- хліб житній чи пшеничний
- 12 скибочок
- червона риба
- 150 г
- сир
- 100 г
- свіжий огірок
- 1 шт.
- листя салату
- 4 шт.
- кунжут білий
- Червону рибу наріжте тонкими пластинами.
- З хліба виріжте кружальця.
- Листя салату вимийте та обсушіть.
- Огірок наріжте на тонкі кружальця.
- Хліб змастіть сиром, зверху викладіть салат, вирізаний за розміром хліба. Потім кільце огірка.
- Сформуйте трояндочку з червоної риби та викладіть на огірок. Посипте кунжутом.
Поради:
Для бутербродів підійде будь-яка червона риба.
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