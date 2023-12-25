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Рулет зі свинячої рульки, варений у плівці: оригінальна закуска на святковий стіл

Час приготування
3 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
263 ккал
Дата публікації
Перегляди
1631
Час на прочитання
1 хв
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Рулет зі свинячої рульки, варений у плівці: оригінальна закуска на святковий стіл

Рулет зі свинячої рульки / Фото: Credits

Головне у приготуванні страви – це відварити рулет і дочекатися його охолодження під пресом. Такий рулет можете приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, не розгортаючи плівку, а нарізати перед подаванням до столу. Вам знадобляться лише свиняча рулька та приправи. М'ясо виходить дуже ароматним, на смак схоже на домашню ковбасу.

Інгредієнти

рулька свиняча
1 шт.
перець чорний мелений
часник
4-5 зубчиків
гірчиця гостра
діжонська гірчиця
лавровий лист
сіль
  1. Рульку ретельно пошкребіть ножем, помийте. Відокремте від кісточки, щоб м'яса була рівномірною. Накрийте харчовою плівкою і трохи відбийте.
  2. У мисці змішайте перець, часник (вичавлений через часникодавку), гірчицю, лавровий лист і сіль. Намажте м'ясо, згорніть щільно в рулет і кілька шарів харчової плівки.
  3. Рульку поставте в холодильник маринуватися на 7-9 годин, а бажано на ніч.
  4. Покладіть м'ясо в каструлю, залийте водою. Варіть три години. Охолодіть, покладіть під гніт на ніч.

Поради:

  • Рульку можна перев'язати капроновою ниткою або шпагатом.

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Дата публікації
Перегляди
1631
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