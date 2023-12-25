Рулет зі свинячої рульки, варений у плівці: оригінальна закуска на святковий стіл

Головне у приготуванні страви – це відварити рулет і дочекатися його охолодження під пресом. Такий рулет можете приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, не розгортаючи плівку, а нарізати перед подаванням до столу. Вам знадобляться лише свиняча рулька та приправи. М'ясо виходить дуже ароматним, на смак схоже на домашню ковбасу.