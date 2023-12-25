Рулет зі свинячої рульки, варений у плівці: оригінальна закуска на святковий стіл

Головне у приготуванні страви – це відварити рулет і дочекатися його охолодження під пресом. Такий рулет можете приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, не розгортаючи плівку, а нарізати перед подаванням до столу. Вам знадобляться лише свиняча рулька та приправи. М'ясо виходить дуже ароматним, на смак схоже на домашню ковбасу.
Інгредієнти
- рулька свиняча
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- часник
- 4-5 зубчиків
- гірчиця гостра
- діжонська гірчиця
- лавровий лист
- сіль
- Рульку ретельно пошкребіть ножем, помийте. Відокремте від кісточки, щоб м'яса була рівномірною. Накрийте харчовою плівкою і трохи відбийте.
- У мисці змішайте перець, часник (вичавлений через часникодавку), гірчицю, лавровий лист і сіль. Намажте м'ясо, згорніть щільно в рулет і кілька шарів харчової плівки.
- Рульку поставте в холодильник маринуватися на 7-9 годин, а бажано на ніч.
- Покладіть м'ясо в каструлю, залийте водою. Варіть три години. Охолодіть, покладіть під гніт на ніч.
Поради:
- Рульку можна перев'язати капроновою ниткою або шпагатом.
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