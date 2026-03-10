Рулет з крабовими паличками і плавленим сиром: як приготувати страву без лавашу

Цей рецепт — чудова знахідка для тих, хто хоче приготувати крабові палички по-новому, в рулеті, але без лавашу. Бюджетна закуска виглядає на столі яскраво та дорог. Головна особливість рулету в тому, що замість лавашу використовується ніжний шар плавленого сиру, що робить закуску делікатесом.

Покладіть два сирки в щільний поліетиленовий пакет, залиште трохи вільного місця та зав’яжіть. Відправте у мікрохвильову піч на 60 секунд (переверніть пакет на середині часу). Коли сирки стануть м’якими, розкачайте їх качалкою прямо в пакеті до стану тонкого рівномірного пласта. Після цього покладіть пакет у холодильник на 20 хвилин, щоб основа знову стала пружною.

Змішайте майонез, сметану, пропущений через прес часник, сіль та перець. Окремо натріть білки та жовтки. До жовтків додайте більшу частину соусу (2–3 ложки), а до білків — одну ложку, щоб маси стали пластичними. Крабові палички частиною дрібно наріжте, а 2–3 штуки залиште цілими для центру рулету.

Дістаньте охолоджений сирний пласт, обережно розріжте пакет та зніміть верхню плівку. Послідовно викладіть шари — жовткова маса, білкова маса, свіже листя салату, подрібнені крабові палички. З одного краю покладіть цілі палички — вони стануть гарним центром рулету. Допомагаючи собі пакетом, щільно згорніть усе в рулет.