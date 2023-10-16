Сало в лушпинні цибулі з чорносливом: оригінальний рецепт

Якщо хочеться копченого сала, але коптити зовсім немає бажання, варимо сало в лушпиння цибулі з чорносливом. Воно виходить наче копчене, але водночас не використовуємо жодної хімії, а лише натуральні інгредієнти. Основним інгредієнтом є сало, а лушпиння цибулі, чорнослив, часник і чорний перець додають страві золотистого кольору і незвичайного смаку.
Інгредієнти
- сало
- 1 кг
- вода
- 1 літр
- лушпиння цибулі
- 3 жмені
- чорнослив
- 6 шт.
- лавровий лист
- 2 шт.
- сіль
- 200 г
- цукор
- 2 ст. л.
- часник
- 2 головки
- перець чорний мелений
- 2 ст. л.
- У воду додайте сіль, цукор, лушпиння цибулі та чорнослив. Доведіть до кипіння.
- Розріжте сало на два шматки. Викладіть у маринад і варіть 25 хвилин від моменту закипання на середньому вогні. Залишіть остуджуватися на ніч у розсолі.
- Часник видавіть через прес і добре перемішайте із перцем.
- Сало вийміть із маринаду, обсушіть. Натріть сумішшю часнику і перцю.
- Загорніть кожен шматок у харчову плівку.
Поради:
- Сало можна зберігати у холодильнику два тижні. А для тривалого зберігання його можна заморозити в морозильнику.
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