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Сало в лушпинні цибулі з чорносливом: оригінальний рецепт

Час приготування
1 год. 4 хв.
Харчова цінність на 100 г
280 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
146
Час на прочитання
1 хв
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Сало в лушпинні цибулі з чорносливом: оригінальний рецепт

Сало в лушпинні цибулі з чорносливом / Фото: Credits

Якщо хочеться копченого сала, але коптити зовсім немає бажання, варимо сало в лушпиння цибулі з чорносливом. Воно виходить наче копчене, але водночас не використовуємо жодної хімії, а лише натуральні інгредієнти. Основним інгредієнтом є сало, а лушпиння цибулі, чорнослив, часник і чорний перець додають страві золотистого кольору і незвичайного смаку.

Інгредієнти

сало
1 кг
вода
1 літр
лушпиння цибулі
3 жмені
чорнослив
6 шт.
лавровий лист
2 шт.
сіль
200 г
цукор
2 ст. л.
часник
2 головки
перець чорний мелений
2 ст. л.
  1. У воду додайте сіль, цукор, лушпиння цибулі та чорнослив. Доведіть до кипіння.
  2. Розріжте сало на два шматки. Викладіть у маринад і варіть 25 хвилин від моменту закипання на середньому вогні. Залишіть остуджуватися на ніч у розсолі.
  3. Часник видавіть через прес і добре перемішайте із перцем.
  4. Сало вийміть із маринаду, обсушіть. Натріть сумішшю часнику і перцю.
  5. Загорніть кожен шматок у харчову плівку.

Поради:

  • Сало можна зберігати у холодильнику два тижні. А для тривалого зберігання його можна заморозити в морозильнику.

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Дата публікації
Перегляди
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