Сало в лушпинні цибулі з чорносливом: оригінальний рецепт

Якщо хочеться копченого сала, але коптити зовсім немає бажання, варимо сало в лушпиння цибулі з чорносливом. Воно виходить наче копчене, але водночас не використовуємо жодної хімії, а лише натуральні інгредієнти. Основним інгредієнтом є сало, а лушпиння цибулі, чорнослив, часник і чорний перець додають страві золотистого кольору і незвичайного смаку.