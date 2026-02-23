Сало в розсолі: рецепт закуски, що тане в роті

Сало в розсолі// фото: sensatsiya.com

Щоб сало вийшло ароматним, м’яким і насиченим, досвідчені кулінари радять використовувати метод засолювання в гарячому розсолі. Цей спосіб настільки простий, що з ним впорається навіть початківець, а результат перевершить усі очікування.

Особливість цього рецепту — у термічній обробці розсолу та подальшому заморожуванні зі спеціями. Завдяки цьому сало стає ніжним, як масло, і може зберігатися тривалий час.

Для цього методу найкраще підходить грудинка або сало з м’ясними прошарками.

Необхідні інгредієнти

Для розсолу знадобиться:

Сало — 700 г

Вода — 1 л

Сіль — 7 ст. л.

Часник — 8 зубчиків

Лавровий лист — 4 шт.

Чорний перець (горошок) - 10 шт.

Спеції для натирання:

Сіль — 4 ч. л.

Чорний мелений перець — 1,5 ч. л.

Паприка — 2 ч. л.

Часник (подрібнений) — 6 зубчиків

Покрокова інструкція приготування

Підготовка розсолу . Налийте в каструлю 1 літр води, додайте сіль, лавровий лист, перець горошком та нарізаний часник. Доведіть суміш до кипіння і проваріть рівно 2 хвилини. Після цього зніміть каструлю з вогню і дайте розсолу повністю охолонути.

Первинне засолювання . Наріжте сало на шматки середнього розміру (так, щоб вони зручно входили в банку чи контейнер). Залийте продукт холодним маринадом, накрийте кришкою та поставте в холодильник на 3 доби.

Ароматна обробка . Дістаньте сало з рідини та обов’язково промокніть кожен шматочок паперовим рушником — воно має бути сухим. Змішайте інгредієнти для другого етапу (сіль, паприку, мелений перець та часник) і густо натріть цією сумішшю сало з усіх боків.

Загартування. Щільно загорніть готові шматки в харчову плівку та покладіть у морозильну камеру на одну добу. Це допоможе смакам змішатися, а текстурі стати максимально щільною та водночас ніжною.

Найкраще це сало смакує тонкими скибочками на хрустких грінках. Додайте свіжі овочі та багато свіжої зелені: ароматний кріп, петрушку або пір’я молодої цибулі. Така закуска стане прикрасою як святкового застілля, так і щоденної вечері.