Сало в розсолі: рецепт закуски, що тане в роті
Як смачно засолити сало в домашніх умовах
Щоб сало вийшло ароматним, м’яким і насиченим, досвідчені кулінари радять використовувати метод засолювання в гарячому розсолі. Цей спосіб настільки простий, що з ним впорається навіть початківець, а результат перевершить усі очікування.
Особливість цього рецепту — у термічній обробці розсолу та подальшому заморожуванні зі спеціями. Завдяки цьому сало стає ніжним, як масло, і може зберігатися тривалий час.
Для цього методу найкраще підходить грудинка або сало з м’ясними прошарками.
Необхідні інгредієнти
Для розсолу знадобиться:
Сало — 700 г
Вода — 1 л
Сіль — 7 ст. л.
Часник — 8 зубчиків
Лавровий лист — 4 шт.
Чорний перець (горошок) - 10 шт.
Спеції для натирання:
Сіль — 4 ч. л.
Чорний мелений перець — 1,5 ч. л.
Паприка — 2 ч. л.
Часник (подрібнений) — 6 зубчиків
Покрокова інструкція приготування
Підготовка розсолу. Налийте в каструлю 1 літр води, додайте сіль, лавровий лист, перець горошком та нарізаний часник. Доведіть суміш до кипіння і проваріть рівно 2 хвилини. Після цього зніміть каструлю з вогню і дайте розсолу повністю охолонути.
Первинне засолювання. Наріжте сало на шматки середнього розміру (так, щоб вони зручно входили в банку чи контейнер). Залийте продукт холодним маринадом, накрийте кришкою та поставте в холодильник на 3 доби.
Ароматна обробка. Дістаньте сало з рідини та обов’язково промокніть кожен шматочок паперовим рушником — воно має бути сухим. Змішайте інгредієнти для другого етапу (сіль, паприку, мелений перець та часник) і густо натріть цією сумішшю сало з усіх боків.
Загартування. Щільно загорніть готові шматки в харчову плівку та покладіть у морозильну камеру на одну добу. Це допоможе смакам змішатися, а текстурі стати максимально щільною та водночас ніжною.
Найкраще це сало смакує тонкими скибочками на хрустких грінках. Додайте свіжі овочі та багато свіжої зелені: ароматний кріп, петрушку або пір’я молодої цибулі. Така закуска стане прикрасою як святкового застілля, так і щоденної вечері.