Що приготувати на Новий рік: закусочні мандарини, що вражають своїм виглядом та смаком

Закусочні мандарини

Ці закусочні мандарини є надзвичайною стравою для новорічного столу, яка здивує гостей своїм оригінальним виглядом та ніжним смаком. Вони стануть безпрограшним варіантом для святкового сервірування, який оцінять як дорослі, так і діти.

Інгредієнти для страви

Для приготування вам знадобляться

Відварені моркви — 2 шт.,

Шинка — 200 г,

Твердий сир — 150 г,

Відварені яйця — 3 шт.,

Майонез — 2-3 ст.л.,

Свіжа петрушка для декору

Процес приготування начинки та формування

Спочатку підготуйте інгредієнти для начинки. Шинку, твердий сир та варені яйця необхідно дрібно натерти на тертці, а потім ретельно змішати їх із майонезом до отримання однорідної маси. це буде начинка для закуски.

Далі відварену моркву слід натерти на найменшій тертці, оскільки вона буде імітувати тонку шкірку цитрусового.

На харчову плівку викладіть тонкий рівномірний шар натертої моркви. Зверху на моркву акуратно помістіть кульку підготовленої начинки, використовуючи приблизно півтори–дві столові ложки суміші. Обережно піднімаючи краї плівки, сформуйте ідеально круглу кулю, стежачи за тим, щоб морква повністю покрила начинку.

Для завершення образу зверху на кожній кульці зробіть невелике заглиблення і вставте туди маленьку гілочку петрушки, яка імітуватиме «хвостик» мандарину.

Готовій закусці необхідно дати охолонути в холодильнику протягом 30–40 хвилин для стабілізації форми. Смак таких мандаринів — це ніжне поєднання шинки, сиру та яєць з легкою солодкуватою ноткою моркви, що робить страву справжнім хітом.