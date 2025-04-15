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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
677
Час на прочитання
1 хв

Швидке закушування з лаваша та крабових паличок: ідеальна страва на великодній стіл

Лаваш — універсальний інгредієнт, з якого можна створити безліч смаколиків: від апетитних закусок і запіканок до пирогів. Він чудово підходить як основа для тортів, домашніх чіпсів чи улюбленої шаурми.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
19 хвилин
Харчова цінність на 100 г
209 ккал
Швидке закушування з лаваша та крабових паличок

Швидке закушування з лаваша та крабових паличок / © You Tube

Одна з блогерок опублікувала в Instagram рецепт надзвичайно апетитної страви з лаваша — закуски з крабовими паличками та вареними яйцями.

Інгредієнти

тонкий лаваш
1 шт.
крабові палички
1 уп.
плавлені сирки
2 шт.
яйця
2 шт.
майонез
2-3 ст. ложки

Процес приготування:

  1. Рівномірно намастіть лаваш майонезом, потім розподіліть зверху натерті крабові палички та яйця.

  2. Акуратно скрутіть усе в рулет, поставте його охолонути в холодильник, після чого наріжте порційними шматочками.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
677
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