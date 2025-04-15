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- Категорія
- Закуски
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Швидке закушування з лаваша та крабових паличок: ідеальна страва на великодній стіл
Лаваш — універсальний інгредієнт, з якого можна створити безліч смаколиків: від апетитних закусок і запіканок до пирогів. Він чудово підходить як основа для тортів, домашніх чіпсів чи улюбленої шаурми.
Одна з блогерок опублікувала в Instagram рецепт надзвичайно апетитної страви з лаваша — закуски з крабовими паличками та вареними яйцями.
Інгредієнти
- тонкий лаваш
- 1 шт.
- крабові палички
- 1 уп.
- плавлені сирки
- 2 шт.
- яйця
- 2 шт.
- майонез
- 2-3 ст. ложки
Процес приготування:
Рівномірно намастіть лаваш майонезом, потім розподіліть зверху натерті крабові палички та яйця.
Акуратно скрутіть усе в рулет, поставте його охолонути в холодильник, після чого наріжте порційними шматочками.
Смачного!