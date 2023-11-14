Сирні палички з кунжутом: рецепт смачної закуски

Сирні палички з кунжутом – чудовий варіант, якщо потрібно швидко приготувати щось до чаю, а часу зовсім немає. Як основу використовуйте готове листкове тісто, а для начинки — твердий сир. Тісто розкачайте та посипте сиром. Наріжте — і в духовку.