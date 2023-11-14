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Сирні палички з кунжутом: рецепт смачної закуски

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
390 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
1 хв
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Сирні палички з кунжутом: рецепт смачної закуски

Сирні палички з кунжутом / Фото: Credits

Сирні палички з кунжутом – чудовий варіант, якщо потрібно швидко приготувати щось до чаю, а часу зовсім немає. Як основу використовуйте готове листкове тісто, а для начинки — твердий сир. Тісто розкачайте та посипте сиром. Наріжте — і в духовку.

Інгредієнти

тісто листкове
250 г
сир твердий
100 г
яйце
1 шт.
кунжут
сіль
щіпка
  1. Готове тісто розморозьте за кімнатної температури. Розділіть на дві частини та розкачайте їх на столі, присипаному борошном.
  2. Твердий сир натріть на дрібній тертці.
  3. На одну частину тіста викладіть сир та розподіліть по поверхні. Накрийте другою частиною. Трохи розкачайте качалкою, щоб сир вдавився в тісто.
  4. Наріжте на смужки завширшки три сантиметри. Кожну смужку скрутіть у спіраль.
  5. Змастіть сирні палички збитим яйцем і посипте кунжутом. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.

Поради:

  • Листкове тісто можна використовувати дріжджове або бездріжджове.

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Дата публікації
Перегляди
202
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