Сирні палички з кунжутом: рецепт смачної закуски

Сирні палички з кунжутом – чудовий варіант, якщо потрібно швидко приготувати щось до чаю, а часу зовсім немає. Як основу використовуйте готове листкове тісто, а для начинки — твердий сир. Тісто розкачайте та посипте сиром. Наріжте — і в духовку.
Інгредієнти
- тісто листкове
- 250 г
- сир твердий
- 100 г
- яйце
- 1 шт.
- кунжут
- сіль
- щіпка
- Готове тісто розморозьте за кімнатної температури. Розділіть на дві частини та розкачайте їх на столі, присипаному борошном.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці.
- На одну частину тіста викладіть сир та розподіліть по поверхні. Накрийте другою частиною. Трохи розкачайте качалкою, щоб сир вдавився в тісто.
- Наріжте на смужки завширшки три сантиметри. Кожну смужку скрутіть у спіраль.
- Змастіть сирні палички збитим яйцем і посипте кунжутом. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20 хвилин.
Поради:
- Листкове тісто можна використовувати дріжджове або бездріжджове.
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