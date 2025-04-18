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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
1 хв

Смачне намащування з крабовими паличками: ідеально пасує до святкового столу

Шукаєте швидке та смачне закушування для святкового столу? Цей рецепт намащування з крабових паличок, яєць та крем-сиру — бюджетний, легкий у приготуванні та чудово поєднується з тостами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
164 ккал
Намащування з крабових паличок: рецепт

Намащування з крабових паличок: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Крабові палички — чудовий інгредієнт для швидких і смачних салатів та закусок. Для більш насиченого смаку можна додати до намазки часник, спеції та перець чилі. Кулінарка в Instagram поділилася рецептом неймовірно смачної намазки з крабових паличок, яєць і крем-сиру.

Інгредієнти

варені яйця
2 шт.
крабові палички
8 шт.
крем-сир
3 ст. ложки
сіль, перець, сушений часник
за смаком
черрі
5 шт.
майонез
за смаком
хліб тостовий
10 скибочок

Процес приготування:

  1. Подрібніть крабові палички та яйця.

  2. Змішайте їх з крем-сиром, додайте сіль, спеції, майонез і дрібно нарізані чері, ретельно перемішайте.

  3. Підсушіть хліб, розріжте на дві частини і намажте отриманим намащенням!

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
109
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