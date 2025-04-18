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- Закуски
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Смачне намащування з крабовими паличками: ідеально пасує до святкового столу
Шукаєте швидке та смачне закушування для святкового столу? Цей рецепт намащування з крабових паличок, яєць та крем-сиру — бюджетний, легкий у приготуванні та чудово поєднується з тостами.
Крабові палички — чудовий інгредієнт для швидких і смачних салатів та закусок. Для більш насиченого смаку можна додати до намазки часник, спеції та перець чилі. Кулінарка в Instagram поділилася рецептом неймовірно смачної намазки з крабових паличок, яєць і крем-сиру.
Інгредієнти
- варені яйця
- 2 шт.
- крабові палички
- 8 шт.
- крем-сир
- 3 ст. ложки
- сіль, перець, сушений часник
- за смаком
- черрі
- 5 шт.
- майонез
- за смаком
- хліб тостовий
- 10 скибочок
Процес приготування:
Подрібніть крабові палички та яйця.
Змішайте їх з крем-сиром, додайте сіль, спеції, майонез і дрібно нарізані чері, ретельно перемішайте.
Підсушіть хліб, розріжте на дві частини і намажте отриманим намащенням!
Смачного!