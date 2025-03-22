Смачне закушування на Великдень, яке готується за 7 хвилин: затьмарить будь-яку страву

Одне з найбільших церковних свят, Великдень 2025 року, вже наближається! Спробуйте потішити рідних вишуканим закушуванням з печінкою тріски, яке неодмінно їх здивує.
За цим рецептом виходять ніжні й апетитні тарталетки, які тануть у роті. Інгредієнтів вистачить на 12–15 порцій цього вишуканого закушування.
Інгредієнти
- печінка тріски
- 120 г
- яйця
- 2-3 шт.
- майонез
- за смаком
- кріп
- кілька гілочок
- плавлені сирки
- 2 шт.
- тарталетки
- 12-15 шт.
Процес приготування:
- Відваріть яйця в підсоленій воді до готовності, охолодіть, очистіть і натріть на дрібній тертці. Жовтки та білки можна терти окремо.
- З баночки печінки тріски злийте олію, вийміть вміст і розімніть його виделкою в глибокій тарілці.
- Плавлені сирки натріть на дрібній тертці.
- Змішайте всі інгредієнти. Додайте майонез, посоліть на смак і ретельно перемішайте.
- Наповніть тарталетки отриманою сумішшю.
- Прикрасьте тарталетки свіжими гілочками кропу перед подаванням на стіл.
Смачного!
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