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Смачне закушування на Великдень, яке готується за 7 хвилин: затьмарить будь-яку страву

Час приготування
29 хвилин
Харчова цінність на 100 г
439 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
286
Час на прочитання
1 хв
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Смачне закушування на Великдень, яке готується за 7 хвилин: затьмарить будь-яку страву

Закушування до Великодня 2025 року: рецепт / Фото: YouTube

Одне з найбільших церковних свят, Великдень 2025 року, вже наближається! Спробуйте потішити рідних вишуканим закушуванням з печінкою тріски, яке неодмінно їх здивує.

За цим рецептом виходять ніжні й апетитні тарталетки, які тануть у роті. Інгредієнтів вистачить на 12–15 порцій цього вишуканого закушування.

Інгредієнти

печінка тріски
120 г
яйця
2-3 шт.
майонез
за смаком
кріп
кілька гілочок
плавлені сирки
2 шт.
тарталетки
12-15 шт.

Процес приготування:

  1. Відваріть яйця в підсоленій воді до готовності, охолодіть, очистіть і натріть на дрібній тертці. Жовтки та білки можна терти окремо.
  2. З баночки печінки тріски злийте олію, вийміть вміст і розімніть його виделкою в глибокій тарілці.
  3. Плавлені сирки натріть на дрібній тертці.
  4. Змішайте всі інгредієнти. Додайте майонез, посоліть на смак і ретельно перемішайте.
  5. Наповніть тарталетки отриманою сумішшю.
  6. Прикрасьте тарталетки свіжими гілочками кропу перед подаванням на стіл.

Смачного!

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