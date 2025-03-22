Смачне закушування на Великдень, яке готується за 7 хвилин: затьмарить будь-яку страву

Одне з найбільших церковних свят, Великдень 2025 року, вже наближається! Спробуйте потішити рідних вишуканим закушуванням з печінкою тріски, яке неодмінно їх здивує.

За цим рецептом виходять ніжні й апетитні тарталетки, які тануть у роті. Інгредієнтів вистачить на 12–15 порцій цього вишуканого закушування.

Інгредієнти печінка тріски 120 г яйця 2-3 шт. майонез за смаком кріп кілька гілочок плавлені сирки 2 шт. тарталетки 12-15 шт.

Процес приготування:

Відваріть яйця в підсоленій воді до готовності, охолодіть, очистіть і натріть на дрібній тертці. Жовтки та білки можна терти окремо. З баночки печінки тріски злийте олію, вийміть вміст і розімніть його виделкою в глибокій тарілці. Плавлені сирки натріть на дрібній тертці. Змішайте всі інгредієнти. Додайте майонез, посоліть на смак і ретельно перемішайте. Наповніть тарталетки отриманою сумішшю. Прикрасьте тарталетки свіжими гілочками кропу перед подаванням на стіл.

Смачного!

Читайте також: