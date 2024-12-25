Смачніше, ніж в магазині: як швидко приготувати домашній плавлений сир

Улюблений для всіх із дитинства плавлений сир зникатиме зі столу так само швидко, як і готується.
Домашній плавлений сир готується дуже легко. Цей покроковий рецепт допоможе приготувати його без зайвих проблем. За смаком такий сир — не гірший за магазинний.
Для приготування потрібні такі продукти:
- кисломолочний сир — 500 г;
- масло — 100 г;
- яйце — 1 штука;
- молоко — 50 мл
- сіль — 0,5 ч.л.
- сода — 0,5 ч.л.
Спосіб приготування
У блендері змішуємо кисломолочний сир, яйце, масло. Все добре перемішуємо до утворення однорідної суміші.
Додаємо сіль та соду. Ще раз перемішуємо.
Перекладаємо в каструлю з товстим дном та на маленькому вогні починаємо плавити, постійно перемішуючи.
Як тільки маса закипить — вимикаємо вогонь.
За бажанням, додаємо смакові добавки — це може бути подрібнена цибуля, кріп, петрушка, суха паприка, сухий часник тощо.
Суміш відправляємо до холодильника.
Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.
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