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Смачніше, ніж в магазині: як швидко приготувати домашній плавлений сир

Смачніше, ніж в магазині: як швидко приготувати домашній плавлений сир

Плавлений сир — чудова намазка для бутербродів / Фото: pixabay.com

Улюблений для всіх із дитинства плавлений сир зникатиме зі столу так само швидко, як і готується.

Домашній плавлений сир готується дуже легко. Цей покроковий рецепт допоможе приготувати його без зайвих проблем. За смаком такий сир — не гірший за магазинний.

Для приготування потрібні такі продукти:

  • кисломолочний сир — 500 г;
  • масло — 100 г;
  • яйце — 1 штука;
  • молоко — 50 мл
  • сіль — 0,5 ч.л.
  • сода — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

У блендері змішуємо кисломолочний сир, яйце, масло. Все добре перемішуємо до утворення однорідної суміші.
Додаємо сіль та соду. Ще раз перемішуємо.
Перекладаємо в каструлю з товстим дном та на маленькому вогні починаємо плавити, постійно перемішуючи.
Як тільки маса закипить — вимикаємо вогонь.
За бажанням, додаємо смакові добавки — це може бути подрібнена цибуля, кріп, петрушка, суха паприка, сухий часник тощо.

Суміш відправляємо до холодильника.

Раніше ми писали, як приготувати гарячий шоколад вдома. Про це читайте у новині.

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