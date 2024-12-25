Смачніше, ніж в магазині: як швидко приготувати домашній плавлений сир

Улюблений для всіх із дитинства плавлений сир зникатиме зі столу так само швидко, як і готується.

Домашній плавлений сир готується дуже легко. Цей покроковий рецепт допоможе приготувати його без зайвих проблем. За смаком такий сир — не гірший за магазинний.

Для приготування потрібні такі продукти:

кисломолочний сир — 500 г;

масло — 100 г;

яйце — 1 штука;

молоко — 50 мл

сіль — 0,5 ч.л.

сода — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування

У блендері змішуємо кисломолочний сир, яйце, масло. Все добре перемішуємо до утворення однорідної суміші.

Додаємо сіль та соду. Ще раз перемішуємо.

Перекладаємо в каструлю з товстим дном та на маленькому вогні починаємо плавити, постійно перемішуючи.

Як тільки маса закипить — вимикаємо вогонь.

За бажанням, додаємо смакові добавки — це може бути подрібнена цибуля, кріп, петрушка, суха паприка, сухий часник тощо.

Суміш відправляємо до холодильника.

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