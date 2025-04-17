Соковита і смачна шинка у великодній кошик: пальчики оближеш

Зазвичай для запікання обирають свинячу шинку, але цілком підходять також індичка або курка. Смак залежить від вибраного маринаду: деякі надають перевагу класичному поєднанню часнику та лаврового листя, інші — солодкій глазурі з меду та гірчиці. Головне — не пересушити м’ясо й дати йому трохи охолонути перед нарізанням.

Процес приготування:

Замаринуйте м’ясо за 24 години до приготування: натирайте його сіллю, перцем, подрібненим часником, лавровим листям та травами, а потім залиште у холодильнику, накривши плівкою.

Перед тим, як запікати, вийміть м’ясо з холодильника за годину, щоб воно стало кімнатної температури.

Для глазурі змішайте у мисці мед, гірчицю, оцет і олію.

Обсмажте шинку на розігрітій сковороді з усіх боків до золотистої скоринки — це допоможе зберегти сік всередині. Потім перекладіть м’ясо у форму для запікання, змастіть його глазур’ю та накрий фольгою. Запікайте у духовці при 180°C близько півтори години (орієнтовно 40 хвилин на кожен кг).

За 20 хвилин до кінця приготування зніміть фольгу, ще раз змастіть м’ясо глазур’ю і доведіть до готовності, поки не з’явиться карамельна скоринка. Вийміть зі духовки, накрий фольгою і дайте відпочити 15-20 хвилин.