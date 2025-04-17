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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Соковита і смачна шинка у великодній кошик: пальчики оближеш

В українських родинах домашня шинка є справжньою окрасою великоднього столу. Смажена до золотистої скоринки, ароматна і ніжна, її можна подавати гарячою — прямо з духовки, або холодною, нарізаною тонкими скибками, доповнену хріном, гірчицею, зеленню та яйцями.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
1 год. 50 хв.
Харчова цінність на 100 г
286 ккал
Шинка до Великодня: рецепт

Шинка до Великодня: рецепт / © Pixabay

Зазвичай для запікання обирають свинячу шинку, але цілком підходять також індичка або курка. Смак залежить від вибраного маринаду: деякі надають перевагу класичному поєднанню часнику та лаврового листя, інші — солодкій глазурі з меду та гірчиці. Головне — не пересушити м’ясо й дати йому трохи охолонути перед нарізанням.

Інгредієнти

шинка свиняча без кісточки
1,5 кг
часник
4-5 зубчиків
лавровий лист
2-3 шт.
перець і сіль
за смаком
гірчиця в зернах
2 ст. ложки
мед
2 ст. ложки
яблучний оцет чи лимонний сік
1 ст. ложка
оливкова олія
2 ст. ложки
розмарин, чебрець
за бажанням

Процес приготування:

  1. Замаринуйте м’ясо за 24 години до приготування: натирайте його сіллю, перцем, подрібненим часником, лавровим листям та травами, а потім залиште у холодильнику, накривши плівкою.

  2. Перед тим, як запікати, вийміть м’ясо з холодильника за годину, щоб воно стало кімнатної температури.

  3. Для глазурі змішайте у мисці мед, гірчицю, оцет і олію.

  4. Обсмажте шинку на розігрітій сковороді з усіх боків до золотистої скоринки — це допоможе зберегти сік всередині. Потім перекладіть м’ясо у форму для запікання, змастіть його глазур’ю та накрий фольгою. Запікайте у духовці при 180°C близько півтори години (орієнтовно 40 хвилин на кожен кг).

  5. За 20 хвилин до кінця приготування зніміть фольгу, ще раз змастіть м’ясо глазур’ю і доведіть до готовності, поки не з’явиться карамельна скоринка. Вийміть зі духовки, накрий фольгою і дайте відпочити 15-20 хвилин.

  6. Потім наріжте тонкими скибками і подай на великій тарілці з яйцями, хроном, зеленою цибулею, редискою та паскою.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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