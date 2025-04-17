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- Закуски
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Соковита і смачна шинка у великодній кошик: пальчики оближеш
В українських родинах домашня шинка є справжньою окрасою великоднього столу. Смажена до золотистої скоринки, ароматна і ніжна, її можна подавати гарячою — прямо з духовки, або холодною, нарізаною тонкими скибками, доповнену хріном, гірчицею, зеленню та яйцями.
Зазвичай для запікання обирають свинячу шинку, але цілком підходять також індичка або курка. Смак залежить від вибраного маринаду: деякі надають перевагу класичному поєднанню часнику та лаврового листя, інші — солодкій глазурі з меду та гірчиці. Головне — не пересушити м’ясо й дати йому трохи охолонути перед нарізанням.
Інгредієнти
- шинка свиняча без кісточки
- 1,5 кг
- часник
- 4-5 зубчиків
- лавровий лист
- 2-3 шт.
- перець і сіль
- за смаком
- гірчиця в зернах
- 2 ст. ложки
- мед
- 2 ст. ложки
- яблучний оцет чи лимонний сік
- 1 ст. ложка
- оливкова олія
- 2 ст. ложки
- розмарин, чебрець
- за бажанням
Процес приготування:
Замаринуйте м’ясо за 24 години до приготування: натирайте його сіллю, перцем, подрібненим часником, лавровим листям та травами, а потім залиште у холодильнику, накривши плівкою.
Перед тим, як запікати, вийміть м’ясо з холодильника за годину, щоб воно стало кімнатної температури.
Для глазурі змішайте у мисці мед, гірчицю, оцет і олію.
Обсмажте шинку на розігрітій сковороді з усіх боків до золотистої скоринки — це допоможе зберегти сік всередині. Потім перекладіть м’ясо у форму для запікання, змастіть його глазур’ю та накрий фольгою. Запікайте у духовці при 180°C близько півтори години (орієнтовно 40 хвилин на кожен кг).
За 20 хвилин до кінця приготування зніміть фольгу, ще раз змастіть м’ясо глазур’ю і доведіть до готовності, поки не з’явиться карамельна скоринка. Вийміть зі духовки, накрий фольгою і дайте відпочити 15-20 хвилин.
Потім наріжте тонкими скибками і подай на великій тарілці з яйцями, хроном, зеленою цибулею, редискою та паскою.
Смачного!