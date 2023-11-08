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Супершвидко: рецепт смачних маринованих шампіньйонів за 10 хвилин

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
482 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
244
Час на прочитання
1 хв
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Супершвидко: рецепт смачних маринованих шампіньйонів за 10 хвилин

Мариновані шампіньйони / Фото: Credits

Блогерка Тетяна Акопян запропонувала рецепт маринаду для шампіньйонів, які точно прийдуться вам до смаку.

Інгредієнти

гриби шампіньйони
500 г
вода
50 мл
сіль
1 ч. л.
цукор
1 ч. л.
гірчиця суха в зернах
1 ч. л.
часник
3 зубчики
цибуля
1 шт
лавровий лист
3 шт
перець чорний горошком
5 шт
перець духмяний
5 шт
олія
50 мл

Приготування

  1. Помийте та складіть у каструлю дрібні шампіньйони, додайте воду, накрийте кришкою і варіть на середньому вогні, щоб гриби пустили власний сік.
  2. Тим часом очистіть цибулю, наріжте півкільцями. Також поріжте тонкими пластинками часник.
  3. Далі до грибів додайте сіль, цукор, суху гірчицю в зернах, часник, цибулю, лавровий лист, чорний перець горошком, перець духмяний та олію. Перемішайте і тушкуйте, накривши кришкою 5 хв, періодично помішуючи.
  4. Коли шампіньйони пустили сік так, що він їх покриває, додайте оцет, перемішайте, дайте їм охолонути і настоятися у маринаді 2 години.

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Дата публікації
Перегляди
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