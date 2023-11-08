Супершвидко: рецепт смачних маринованих шампіньйонів за 10 хвилин

Блогерка Тетяна Акопян запропонувала рецепт маринаду для шампіньйонів, які точно прийдуться вам до смаку.
Інгредієнти
- гриби шампіньйони
- 500 г
- вода
- 50 мл
- сіль
- 1 ч. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- гірчиця суха в зернах
- 1 ч. л.
- часник
- 3 зубчики
- цибуля
- 1 шт
- лавровий лист
- 3 шт
- перець чорний горошком
- 5 шт
- перець духмяний
- 5 шт
- олія
- 50 мл
Приготування
- Помийте та складіть у каструлю дрібні шампіньйони, додайте воду, накрийте кришкою і варіть на середньому вогні, щоб гриби пустили власний сік.
- Тим часом очистіть цибулю, наріжте півкільцями. Також поріжте тонкими пластинками часник.
- Далі до грибів додайте сіль, цукор, суху гірчицю в зернах, часник, цибулю, лавровий лист, чорний перець горошком, перець духмяний та олію. Перемішайте і тушкуйте, накривши кришкою 5 хв, періодично помішуючи.
- Коли шампіньйони пустили сік так, що він їх покриває, додайте оцет, перемішайте, дайте їм охолонути і настоятися у маринаді 2 години.
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