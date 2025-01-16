Святкове закушування "Рафаело": 200 г крабових паличок, сир і 2 яйця для легкої вечері

Ніжні, апетитні, з приємною текстурою та мініатюрним розміром кульки, вони одразу привертають увагу та зникають зі столу першими.

Це закушування ідеально підійде до святкового столу, адже воно дуже смачне і готується лічені хвилини.

Інгредієнти крабові палички 200 г твердий сир 150 г майонез 2-3 ст. ложки часник 2 зубчики відварені яйця 2 шт. мигдаль (за бажанням) 15-20 шт. сіль і перець за смаком

Процес приготування:

Натріть крабові палички на дрібній тертці. Щоб закуска мала естетичний вигляд, розділіть палички на дві частини: одну використовуйте для начинки, а іншу — для обкачування. Це дозволить створити ефект "Рафаелло" з зовнішнім шаром, схожим на кокосову стружку. Тертим сиром покрийте іншу частину, використовуючи тертку з дрібними отворами. Обирайте сири з нейтральним смаком, що добре плавляться і мають приємну текстуру. Помістіть натертий сир у велику миску, в якій будете змішувати всі інгредієнти. Очистіть часник, натріть його на дрібній тертці або пропустіть через часниковий прес. Додайте до сиру для підсилення смаку та аромату. Якщо вам не до вподоби різкий смак часнику, зменшіть його кількість або зовсім виключіть. Зваріть яйця круто (приблизно 10 хвилин після закипання), охолодіть під холодною водою, очистіть і натріть на дрібній тертці. Яйця зроблять начинку більш м’якою та додадуть закусці насиченого смаку. У глибокій мисці з’єднайте сир, яйця, часник та частину подрібнених крабових паличок. Додайте майонез, щоб всі інгредієнти добре змішалися й утворили однорідну масу. Майонез додавайте поступово, щоб начинка не стала занадто вологою і добре тримала форму. Після цього спробуйте на смак, за потреби додайте сіль і перець. Щоб маса не прилипала до рук, трохи зволожте їх водою, а потім сформуйте невеликі кульки. Якщо хочете урізноманітнити закуску, можете покласти в середину кожної кульки мигдаль, що надасть хрусткої текстури і додаткового горіхового смаку. Обкачайте кульки в залишках крабових паличок, щоб покрити їх рівномірно з усіх боків. Викладіть готові кульки на плоску тарілку, застелену папером або серветкою. Для найкращого смаку і консистенції поставте кульки в холодильник на 20-30 хвилин, щоб всі інгредієнти краще з’єдналися і закушування стало більш щільним.

Смачного!

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