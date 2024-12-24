"Святкові" бутерброди зі смачним намащенням: скільки не готуйте, завжди буде мало

Рибне намащення ідеально підходить для бутербродів на святковий стіл.
Приготуйте до цих бутербродів ніжний соус з жирної сметани чи вершкового сиру з гірчицею, щоб отримати просто унікальну страву до Нового року.
Інгредієнти
- скумбрія
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля
- 1 шт. і половина
- сіль
- 0,5 ч. ложки
- перець горошком і запашний
- 3 шт.
- гірчиця
- 1-2 ч. ложки
- вершковий сир або сметана
- 100 г
Процес приготування:
- Рибу очистити від нутрощів, промити, нарізати порційними шматочками і висклати в каструлю. Туди ж відправити 1 цибулину (четвертинками) і моркву (маленькими шматочками). Додати один лавровий лист, перець, сіль, залити водою і поставити на вогонь. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити 5 хвилин.
- Зняти з плити, залишити на 15 хвилин в каструлі. Вийняти з маринаду рибу, відокремити м'ясо від плавників і кісток. Половину цибулини нарізати дрібним кубиком. Подрібнити ножем м'ясо риби, додати гірчицю, сметану або вершковий сир, перемішати виделкою всі інгредієнти.
- Поставити в холодильник на 1 годину. Потім мастити бутерброди, які можна одразу подавати до святкового столу.
Смачного!