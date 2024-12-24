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"Святкові" бутерброди зі смачним намащенням: скільки не готуйте, завжди буде мало

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
207 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
282
Час на прочитання
1 хв
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"Святкові" бутерброди зі смачним намащенням: скільки не готуйте, завжди буде мало

"Святкові" бутерброди з рибним намащенням / Фото: pixabay.com

Рибне намащення ідеально підходить для бутербродів на святковий стіл.

Приготуйте до цих бутербродів ніжний соус з жирної сметани чи вершкового сиру з гірчицею, щоб отримати просто унікальну страву до Нового року.

Інгредієнти

скумбрія
1 шт.
морква
1 шт.
цибуля
1 шт. і половина
сіль
0,5 ч. ложки
перець горошком і запашний
3 шт.
гірчиця
1-2 ч. ложки
вершковий сир або сметана
100 г

Процес приготування:

  1. Рибу очистити від нутрощів, промити, нарізати порційними шматочками і висклати в каструлю. Туди ж відправити 1 цибулину (четвертинками) і моркву (маленькими шматочками). Додати один лавровий лист, перець, сіль, залити водою і поставити на вогонь. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити 5 хвилин.
  2. Зняти з плити, залишити на 15 хвилин в каструлі. Вийняти з маринаду рибу, відокремити м'ясо від плавників і кісток. Половину цибулини нарізати дрібним кубиком. Подрібнити ножем м'ясо риби, додати гірчицю, сметану або вершковий сир, перемішати виделкою всі інгредієнти.
  3. Поставити в холодильник на 1 годину. Потім мастити бутерброди, які можна одразу подавати до святкового столу.

Смачного!

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