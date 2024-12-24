"Святкові" бутерброди зі смачним намащенням: скільки не готуйте, завжди буде мало

Приготуйте до цих бутербродів ніжний соус з жирної сметани чи вершкового сиру з гірчицею, щоб отримати просто унікальну страву до Нового року.

Інгредієнти скумбрія 1 шт. морква 1 шт. цибуля 1 шт. і половина сіль 0,5 ч. ложки перець горошком і запашний 3 шт. гірчиця 1-2 ч. ложки вершковий сир або сметана 100 г

Процес приготування:

Рибу очистити від нутрощів, промити, нарізати порційними шматочками і висклати в каструлю. Туди ж відправити 1 цибулину (четвертинками) і моркву (маленькими шматочками). Додати один лавровий лист, перець, сіль, залити водою і поставити на вогонь. Довести до кипіння. Зменшити вогонь і варити 5 хвилин. Зняти з плити, залишити на 15 хвилин в каструлі. Вийняти з маринаду рибу, відокремити м'ясо від плавників і кісток. Половину цибулини нарізати дрібним кубиком. Подрібнити ножем м'ясо риби, додати гірчицю, сметану або вершковий сир, перемішати виделкою всі інгредієнти. Поставити в холодильник на 1 годину. Потім мастити бутерброди, які можна одразу подавати до святкового столу.

Смачного!