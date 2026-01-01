Сирні палички з моцарели: як приготувати ідеальну святкову закуску власноруч

Сирні палички

Реклама

Хрумка золотиста скоринка, яка апетитно хрустить за першого кусання, та ніжна, тягуча серцевина — домашні сирні палички з моцарели здатні стати справжнім хітом вашого святкового столу чи затишного кіновечора. Головна перевага домашнього приготування полягає у повному контролі якості — ви самі обираєте найкращий сир і свіжу олію, уникаючи розчарувань, які часто можуть спіткати нас у закладах швидкого харчування.

Найкраща новина полягає в тому, що для створення цієї ресторанної закуски вам не знадобиться професійний фритюр чи специфічні кулінарні навички. Все необхідне, найімовірніше, вже чекає на вашій кухні.

Чому сир обов’язково потрібно заморожувати

Перш ніж перейти до рецепта, варто зупинитися на головному секреті успіху — обов’язковому попередньому заморожуванні сиру. Якщо ви вирішите пропустити цей крок і покладете сир у гарячу олію одразу після панірування, на вас чекає невдача. Сир почне плавитися значно швидше, ніж встигне підрум’янитися скоринка. Як наслідок — моцарела просто витече на сковорідку, зруйнувавши панірування.

Реклама

Замороження дозволяє панірувальним сухарям надійно «зчепитися» з поверхнею сиру та створити міцний бар’єр, який витримає високу температуру і збереже начинку всередині. До того ж це чудовий спосіб зробити заготовки заздалегідь: сформовані палички можуть зберігатися у морозильній камері кілька тижнів.

Необхідні інгредієнти

Для приготування вам знадобляться:

Сир моцарела з низьким вмістом вологи (400 г) або звичайний сирний снек у вигляді паличок (string cheese).

Для панірування — пів склянки борошна, два яйця, півтора склянки панірувальних сухарів (найкраще підійдуть сухарі панко для особливого хрумкоту).

Спеції — пів чайної ложки морської солі, по пів чайної ложки чорного перцю і часникового порошку, одна чайна ложка суміші італійських трав.

Для смаження — рослинна олія з високою точкою димлення (рафінована соняшникова або кукурудзяна).

Для подавання — соус маринара або будь-який густий томатний соус із травами.

Технологія приготування: крок за кроком

Підготуйте три невеликі миски. В першій змішайте борошно з сіллю, перцем і часниковим порошком. У другій злегка збийте яйця до однорідності. У третій з’єднайте панірувальні сухарі з італійськими травами. Найвідповідальніший момент — кожну сирну паличку спочатку обваляйте у борошні, потім занурте в яйце і ретельно запаніруйте в сухарях. Після цього повторіть процедуру з яйцем і сухарями ще раз. Подвійне панірування — це гарантія того, що сир не витече, а скоринка буде неймовірно хрумкою. Викладіть палички на дошку або деко в один шар і покладіть до морозильної камери щонайменше на годину. Розігрійте олію в глибокій сковороді або сотейнику до температури 175–180°C. Смажте палички невеликими партіями протягом 1–2 хвилин до появи інтенсивного золотистого кольору. Готову закуску викладіть на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.

Подавати сирні палички треба винятково гарячими, поки сир усередині залишається максимально еластичним. Додайте до них пікантний томатний соус — і ваша ідеальна святкова закуска готова.