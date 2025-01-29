Так гриби ви ще не готували: апетитні й ніжні фаршировані печериці

Ось покроковий рецепт приготування печериць, фаршированих м'ясом. Для цієї страви рекомендується вибирати гриби однакового розміру.

Це смачне закушування стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу і готується швидко, не потребуючи багато часу. Воно зникне з тарілки першим!

Інгредієнти фарш м'ясний 500 г зелень 1 ст. л. паприка солодка 1/2 ч. л. печериці 1 кг сир твердий 100 г сіль, перець за смаком олія за смаком

Процес приготування:

Печериці добре промити та обережно видалити ніжки. Викласти гриби на деко, змащене олією. Фарш змішати з приправами та зеленню, а потім сформувати кульки однакового розміру. Покласти їх у капелюшки грибів і запікати за температури 180 градусів близько 25 хвилин. Наприкінці посипати тертим сиром і запікати ще кілька хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

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