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Так гриби ви ще не готували: апетитні й ніжні фаршировані печериці

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
258 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
410
Час на прочитання
1 хв
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Так гриби ви ще не готували: апетитні й ніжні фаршировані печериці

Фаршировані м'ясом печериці / Фото: pixabay.com

Ось покроковий рецепт приготування печериць, фаршированих м'ясом. Для цієї страви рекомендується вибирати гриби однакового розміру.

Це смачне закушування стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу і готується швидко, не потребуючи багато часу. Воно зникне з тарілки першим!

Інгредієнти

фарш м'ясний
500 г
зелень
1 ст. л.
паприка солодка
1/2 ч. л.
печериці
1 кг
сир твердий
100 г
сіль, перець
за смаком
олія
за смаком

Процес приготування:

  1. Печериці добре промити та обережно видалити ніжки. Викласти гриби на деко, змащене олією.
  2. Фарш змішати з приправами та зеленню, а потім сформувати кульки однакового розміру.
  3. Покласти їх у капелюшки грибів і запікати за температури 180 градусів близько 25 хвилин.
  4. Наприкінці посипати тертим сиром і запікати ще кілька хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

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