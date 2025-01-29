Так гриби ви ще не готували: апетитні й ніжні фаршировані печериці

Ось покроковий рецепт приготування печериць, фаршированих м'ясом. Для цієї страви рекомендується вибирати гриби однакового розміру.
Це смачне закушування стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу і готується швидко, не потребуючи багато часу. Воно зникне з тарілки першим!
Інгредієнти
- фарш м'ясний
- 500 г
- зелень
- 1 ст. л.
- паприка солодка
- 1/2 ч. л.
- печериці
- 1 кг
- сир твердий
- 100 г
- сіль, перець
- за смаком
- олія
- за смаком
Процес приготування:
- Печериці добре промити та обережно видалити ніжки. Викласти гриби на деко, змащене олією.
- Фарш змішати з приправами та зеленню, а потім сформувати кульки однакового розміру.
- Покласти їх у капелюшки грибів і запікати за температури 180 градусів близько 25 хвилин.
- Наприкінці посипати тертим сиром і запікати ще кілька хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!
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