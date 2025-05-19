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- Закуски
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Весняне закушування з редискою, яке готується за 15 хвилин: стане "родзинкою" на столі
Весняна пора щедро дарує нам свіжі овочі, що надихає нас на створення корисних і смачних страв. Серед них особливе місце посідає редиска — соковита, з приємною хрумкістю і пікантною ноткою, вона чудово пасує до легких салатів та сезонних закушувань.
Ця весняна страва з редискою — чудовий приклад того, як прості інгредієнти можуть дарувати яскраві смаки та користь. Легка у приготуванні, свіжа й апетитна, вона стане ідеальним доповненням до щоденного меню або прикрасить веселе застілля. Потіште себе і рідних цією хрумкою сезонною смакотою — готується миттєво, смакує бездоганно!
Інгредієнти
- свіжа редиска
- 5-6 шт.
- вершковий сир (м’який кисломолочний сир)
- 150 г
- часник
- 1 зубок
- лимонний сік
- 1 ч. л.
- кріп чи зелена цибуля
- пучок
- сіль, перець
- за смаком
- оливкова олія
- 1 ч. л.
- крекери чи цільнозерновий хліб
- для подавання
Процес приготування:
Редис ретельно промийте під проточною водою та обсушіть. Наріжте його тонкими скибочками або акуратними кубиками. Часник і зелень також подрібніть.
У глибокій мисці з’єднайте вершковий сир (або м’який кисломолочний), сік лимона, подрібнений часник і зелень. Ретельно перемішайте до однорідної ніжної консистенції. Посоліть і поперчіть за смаком.
Нанесіть кремову суміш на скибочки цільнозернового хліба або улюблені крекери. Зверху викладіть підготовлений редис. За бажанням додайте кілька крапель оливкової олії для більш насиченого смаку.
Подавайте одразу, прикрасивши свіжою зеленню.
Смачного!