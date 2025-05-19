ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
507
Час на прочитання
1 хв

Весняне закушування з редискою, яке готується за 15 хвилин: стане "родзинкою" на столі

Весняна пора щедро дарує нам свіжі овочі, що надихає нас на створення корисних і смачних страв. Серед них особливе місце посідає редиска — соковита, з приємною хрумкістю і пікантною ноткою, вона чудово пасує до легких салатів та сезонних закушувань.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
130 ккал
Смачне закушування з редискою: рецепт

Смачне закушування з редискою: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Ця весняна страва з редискою — чудовий приклад того, як прості інгредієнти можуть дарувати яскраві смаки та користь. Легка у приготуванні, свіжа й апетитна, вона стане ідеальним доповненням до щоденного меню або прикрасить веселе застілля. Потіште себе і рідних цією хрумкою сезонною смакотою — готується миттєво, смакує бездоганно!

Інгредієнти

свіжа редиска
5-6 шт.
вершковий сир (м’який кисломолочний сир)
150 г
часник
1 зубок
лимонний сік
1 ч. л.
кріп чи зелена цибуля
пучок
сіль, перець
за смаком
оливкова олія
1 ч. л.
крекери чи цільнозерновий хліб
для подавання

Процес приготування:

  1. Редис ретельно промийте під проточною водою та обсушіть. Наріжте його тонкими скибочками або акуратними кубиками. Часник і зелень також подрібніть.

  2. У глибокій мисці з’єднайте вершковий сир (або м’який кисломолочний), сік лимона, подрібнений часник і зелень. Ретельно перемішайте до однорідної ніжної консистенції. Посоліть і поперчіть за смаком.

  3. Нанесіть кремову суміш на скибочки цільнозернового хліба або улюблені крекери. Зверху викладіть підготовлений редис. За бажанням додайте кілька крапель оливкової олії для більш насиченого смаку.

  4. Подавайте одразу, прикрасивши свіжою зеленню.

Смачного!

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
507
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie