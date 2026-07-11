Вони тануть у роті: італійські кульки з рикоти та шпинату під ніжним вершковим соусом

Цей рецепт чудово підійде як для сімейної вечері, так і для святкового столу. А ще це гарний спосіб урізноманітнити меню без м’яса, не жертвуючи насиченим смаком. Рецептом поділилися на сайті «Шуба».

Процес приготування:

Промийте листя шпинату. Якщо використовуєте свіже, швидко припустіть його на сухій сковороді або занурте в окріп на 30–40 сек. Потім добре відтисніть зайву рідину та дрібно наріжте.

У глибокій мисці з’єднайте рикоту, шпинат, яйце та тертий пармезан. Додайте сіль, чорний перець і дрібку мускатного горіха. Поступово всипайте борошно, доки маса не стане пластичною та зручною для формування.

Злегка змочіть руки водою і скачайте невеликі кульки приблизно однакового розміру. Так вони приготуються рівномірно.

Доведіть підсолену воду до кипіння. Опускайте кульки невеликими порціями. Коли вони спливуть на поверхню, варіть ще 2–3 хв, після чого акуратно дістаньте шумівкою.

У сотейнику розтопіть вершкове масло, додайте подрібнений часник і прогрійте його кілька секунд. Влийте вершки, доведіть майже до кипіння, після чого всипте пармезан. Помішуйте, доки сир повністю не розплавиться, а соус не стане однорідним.