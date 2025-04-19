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- Закуски
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Вразить усіх: кулінар поділився смачним закушуванням з крабових паличок на Великдень
Великоднє закушування, що здивує кожного: хрусткий бріош з ніжною начинкою з крабових паличок, приправленою ароматом лайма й кунжуту, а завершальний акцент — вишукана червона ікра, яка додає страві святкової розкоші.
Відомий український шеф і ресторатор Вадим Бжезинський опублікував в Instagram власний авторський рецепт вишуканого закушування.
Інгредієнти
- охолоджені крабові палички
- 200 г
- зелена цибуля
- 10 г
- яєчний білок
- 1 шт.
- кукурудзяний крохмаль
- 1 ст. ложка
- соєвий соус
- 2 ст. ложки
- кунжутна олія
- 1 ч. ложка
- цедра лайма
- ½ шт.
- хліб бріош
- 400 г
- соняшникова олія
- 150 г
- кунжут
- 4 ст. ложки
- майонез
- 2 ст. ложки
- червона ікра
- 30 г
- сіль, перець, цукор
- за смаком
Процес приготування:
Спершу дрібно шаткуємо крабові палички, додаємо нарізану зелену цибулю, яєчний білок, кукурудзяний крохмаль, терту цедру лайма, соєвий соус, кунжутну олію та приправи. Усе ретельно перемішуємо до однорідної маси.
Бріош ріжемо порційно — приблизно по 7×4 см. На одну сторону кожного шматочка щедро викладаємо підготовлену начинку.
Бік із фаршем занурюємо в кунжут, після чого обсмажуємо до апетитної золотистої скоринки.
Готове закушування оздоблюємо краплею майонезу, червоною ікрою та свіжою зеленою цибулькою для яскравого та святкового вигляду.
Смачного!