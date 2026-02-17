Домашня моцарела: рецепт / © pexels.com

Про простий спосіб приготування розповіли на YouTube-каналі «Карпатські Шкварки». Сир виходить напрочуд тягучим і пружним, із гладкою, блискучою поверхнею та ніжною текстурою всередині. І найприємніше — жодних складних заквасок чи спеціальних ферментів: лише молоко та оцет, які легко знайти на будь-якій кухні.

Інгредієнти молоко домашнє (свіже і жирне) 6,5 л оцет 9% 250 г сіль 3 ст. ложки

Процес приготування:

Нагрійте молоко до 45–50°C. Якщо термометра немає — просто перевірте пальцем: має бути гаряче, але терпиме, щоб ви могли тримати його 10 секунд. Вливайте оцет тонкою цівкою, постійно помішуючи. Молоко миттєво розділиться на прозору жовтувату сироватку та м’які сирні пластівці. Продовжуйте обережно збирати сир у єдину кулю. Відіжміть зайву сироватку, поки маса не стане щільною, еластичною, схожою на м’який пластилін. Прогрійте сироватку: додайте 3 ст. л солі та підігрійте до 80–85°C. Одягніть рукавички та занурте сирну кулю на 10–15 секунд, щоб прогріти серединку. Розтягуйте та складайте сир, поки маса не стане гладкою, блискучою та пружною. Це головний секрет еластичної моцарели. Формуйте кульки: загинайте краї всередину і відразу опускайте готові кульки в крижану воду на 15 хвилин. Лід зупиняє процес «варіння» та закріплює форму, роблячи сир пружним. За бажанням додайте аромат і золотисту скоринку:

Приготуйте розсіл із 2 л холодної води та 2 ст. л солі з гіркою. Занурте сир на 2–3 години.

Потім обсушіть рушником або дайте стекти воді.

Копчення (за бажанням): викладіть кульки на решітку і коптіть при 18–25°C протягом 4 годин. Виходить ароматний сир із золотистою скоринкою та ніжною текстурою всередині.

Смачного!