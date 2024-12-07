Як незвичайно засолити сало: секрет для приготування ароматного і ніжного продукту

Сало — улюблений продукт багатьох українців, але існує чимало рецептів його засолювання.
Додайте один секретний інгредієнт, який зробить з сала справжній кулінарний шедевр.
Інгредієнти
- сало з прошарками м'яса
- 1 кг
- світле пиво
- 0,75 л
- цибулеве лушпиння
- 5 шт.
- часник
- 1 шт.
- сіль
- 3-4 ст. ложки
- перець
- 1 ч. ложка
Процес приготування:
- Нарізати сало невеликими шматками, викласти в ємність, залити пивом і по бокам викласти лушпиння цибулі.
- В каструлі довести сало до кипіння, проварити 25-30 хвилин на середньому вогні, відключити вогонь і остудити.
- Почистити головку часнику, натерти на дрібній терці, змішати з сіллю і перцем.
- Сало натерти з усіх боків часниковою сумішшю, відправити в пакет і покласти в холодильник на добу. Зберігати в морозильній камері. Перед вживанням сало краще дістати з морозильної камери.
Смачного!