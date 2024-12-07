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Як незвичайно засолити сало: секрет для приготування ароматного і ніжного продукту

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
816 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
711
Час на прочитання
1 хв
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Як незвичайно засолити сало: секрет для приготування ароматного і ніжного продукту

Як готувати сало в пиві / Фото: pixabay.com

Сало — улюблений продукт багатьох українців, але існує чимало рецептів його засолювання.

Додайте один секретний інгредієнт, який зробить з сала справжній кулінарний шедевр.

Інгредієнти

сало з прошарками м'яса
1 кг
світле пиво
0,75 л
цибулеве лушпиння
5 шт.
часник
1 шт.
сіль
3-4 ст. ложки
перець
1 ч. ложка

Процес приготування:

  1. Нарізати сало невеликими шматками, викласти в ємність, залити пивом і по бокам викласти лушпиння цибулі.
  2. В каструлі довести сало до кипіння, проварити 25-30 хвилин на середньому вогні, відключити вогонь і остудити.
  3. Почистити головку часнику, натерти на дрібній терці, змішати з сіллю і перцем.
  4. Сало натерти з усіх боків часниковою сумішшю, відправити в пакет і покласти в холодильник на добу. Зберігати в морозильній камері. Перед вживанням сало краще дістати з морозильної камери. 

Смачного!

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