Як посмажити гарбузове насіння в духовці: смачне і надзвичайно корисне перекушування

Гарбузова насіння можна швидко посмажити в духовці. Це просте перекушування є надзвичайно корисним для нашого організму.
Таке закушування неодмінно сподобається всім домашнім. Гарбузове насіння можна зробити гострим, солоним або солодко-солоним за бажанням.
Інгредієнти
- середній гарбуз
- 1 шт.
- сіль
- за смаком
- оливкова олія
- 1-2 ч. ложки
- спеції
- за смаком
Процес приготування:
- Промийте гарбуз, верхівку акуратно зріжте, видаліть насіння з м'якоттю металевою ложкою.
- Суміш з м'якоті і гарбузового насіння потрібно помістити в друшляк і ретельно промити, щоб насіння відокремилося.
- Висипте гарбузове насіння у каструлю, додайте води, солі (на півсклянки насіння приблизно 2 склянки води і 1 ст. ложка солі) і доведіть воду до кипіння. Варіть на слабкому вогні до 10 хвилин, а потім злийте рідину.
- Духовку розігрійте до 200 градусів. Деко змастіть оливковою олією і висипте один шар гарбузового насіння, злегка перемішайте, щоб воно покрилося олією повністю.
- Деко поставте на верхнє положення. Запікайте гарбузове насіння до підрум'янення. В залежності від розміру насіння 5--20 хвилин (маленьке 5 хвилин). Коли насіння готове, витягніть деко і дайте йому охолонути.
Смачного!