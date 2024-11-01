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Як посмажити гарбузове насіння в духовці: смачне і надзвичайно корисне перекушування

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
81 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
202
Час на прочитання
1 хв
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Як посмажити гарбузове насіння в духовці: смачне і надзвичайно корисне перекушування

Як сушити гарбузове насіння в духовці: простий рецепт / Фото: Фото з відкритих джерел

Гарбузова насіння можна швидко посмажити в духовці. Це просте перекушування є надзвичайно корисним для нашого організму.

Таке закушування неодмінно сподобається всім домашнім. Гарбузове насіння можна зробити гострим, солоним або солодко-солоним за бажанням.

Інгредієнти

середній гарбуз
1 шт.
сіль
за смаком
оливкова олія
1-2 ч. ложки
спеції
за смаком

Процес приготування:

  1. Промийте гарбуз, верхівку акуратно зріжте, видаліть насіння з м'якоттю металевою ложкою. 
  2. Суміш з м'якоті і гарбузового насіння потрібно помістити в друшляк і ретельно промити, щоб насіння відокремилося.
  3. Висипте гарбузове насіння у каструлю, додайте води, солі (на півсклянки насіння приблизно 2 склянки води і 1 ст. ложка солі) і доведіть воду до кипіння. Варіть на слабкому вогні до 10 хвилин, а потім злийте рідину.
  4. Духовку розігрійте до 200 градусів. Деко змастіть оливковою олією і висипте один шар гарбузового насіння, злегка перемішайте, щоб воно покрилося олією повністю.
  5. Деко поставте на верхнє положення. Запікайте гарбузове насіння до підрум'янення. В залежності від розміру насіння 5--20 хвилин (маленьке 5 хвилин). Коли насіння готове, витягніть деко і дайте йому охолонути. 

Смачного!

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