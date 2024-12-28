Як правильно замаринувати цибулю для оселеднця, щоб не була гіркою: ідеальний рецепт і пропорції

Завдяки маринованій цибулі оселедець отримує виразний та насичений смак. Головна її відмінність від свіжої полягає в тому, що вона не гірчить і не пече.

Для швидкого маринування цибулі достатньо 10-15 хвилин, але, чим довше продукт буде маринуватися, тим смачнішим він стане. Пропорції маринаду бувають різними, але фахівці стверджують, що ідеальною вважається "1:2:3", коли беруть по одній частині солі і цукру, дві частини оцту і три частини води.

Інгредієнти цибуля 200 г тепла вода 150 мл оцет 6% 100 г цукор 50 г сіль 50 г куркума дрібка гвоздика 1 шт. духмяний перець 2 шт. лавровий лист 1 шт.

Процес приготування:

Почистити і нарізати цибулю. Найкраще порізати тонкими напівкільцями, тоді продукт ідеально замаринується. Перекласти у глибоку ємність, де вона буде маринуватися. Бажано, щоб вона мала кришку. Підігріти воду, всипати сіль та цукор, влити оцет. Перемішати маринад, щоб сипучі продукти розчинилися. Зачекати, щоб вода остигнула до кімнатної температури. Залити цибулю маринадом, додати в ємність лавровий лист, перець, куркуму, гвоздику. Накрити кришкою і залишити маринуватися на 1-3 години за кімнатної температури. Після готовності маринад злити.

Смачного!