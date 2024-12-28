Як правильно замаринувати цибулю для оселеднця, щоб не була гіркою: ідеальний рецепт і пропорції

Завдяки маринованій цибулі оселедець отримує виразний та насичений смак. Головна її відмінність від свіжої полягає в тому, що вона не гірчить і не пече.
Для швидкого маринування цибулі достатньо 10-15 хвилин, але, чим довше продукт буде маринуватися, тим смачнішим він стане. Пропорції маринаду бувають різними, але фахівці стверджують, що ідеальною вважається "1:2:3", коли беруть по одній частині солі і цукру, дві частини оцту і три частини води.
Інгредієнти
- цибуля
- 200 г
- тепла вода
- 150 мл
- оцет 6%
- 100 г
- цукор
- 50 г
- сіль
- 50 г
- куркума
- дрібка
- гвоздика
- 1 шт.
- духмяний перець
- 2 шт.
- лавровий лист
- 1 шт.
Процес приготування:
- Почистити і нарізати цибулю. Найкраще порізати тонкими напівкільцями, тоді продукт ідеально замаринується.
- Перекласти у глибоку ємність, де вона буде маринуватися. Бажано, щоб вона мала кришку.
- Підігріти воду, всипати сіль та цукор, влити оцет. Перемішати маринад, щоб сипучі продукти розчинилися. Зачекати, щоб вода остигнула до кімнатної температури.
- Залити цибулю маринадом, додати в ємність лавровий лист, перець, куркуму, гвоздику. Накрити кришкою і залишити маринуватися на 1-3 години за кімнатної температури. Після готовності маринад злити.
Смачного!