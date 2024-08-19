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Як смажити баклажани: рецепт овочів, смачніших за гриби та м'ясо

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
132 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
636
Час на прочитання
2 хв
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Як смажити баклажани: рецепт овочів, смачніших за гриби та м'ясо

Як смажити баклажани

Як приготувати смажені баклажани

Баклажан відомий не лише завдяки своєму цікавому смаку, а й багатьма корисними властивостями. Завдяки наявності великої кількості вітамінів та мінералів баклажани сприяють зміцненню серцево-судинної системи, покращенню обміну речовин та роботи шлунково-кишкового тракту.

Страви з баклажанів готують у багатьох кухнях світу. Вони можуть бути гострими, пряними, кисло-солодкими або мати ніжний смак. Закуски із баклажанів підходять як для повсякденного меню, так і для святкового столу, їх можна подавати холодними або гарячими, як самостійну страву або як гарнір. 

Розповідаємо, як дуже смачно посмажити баклажани

Інгредієнти:

  • Баклажани - 800 г,

  • Яйця - 1 шт.,

  • Сметана 20% — 2 ст.л,

  • Цибуля - 1 шт.,

  • Часник - 2 зубчики,

  • Цукор — 1 чайна ложка,

  • Куркума —  пів чайної ложки,

  • Петрушка — кілька гілочок,

  • Сіль —  пів чайної ложки. 

Приготування баклажанної закуски

  • Очищаємо баклажани, нарізаємо їх великими кубиками. Солимо баклажани у глибокій місткості, залишаємо на 15 хвилин.

  • Віджимаємо баклажани від вологи, просушуємо паперовим рушником, додаємо збите яйце та залишаємо на 10 хвилин.

  • В олії обсмажуємо баклажани на середньому вогні до золотистого кольору, потім всипаємо куркуму та улюблені приправи.

  • Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо в олії, додаємо сіль і цукор. Додаємо до баклажанів цибулю, перемішуємо.

  • Викладаємо до баклажанів сметану і під кришкою на повільному вогні тушимо 3-5  хвилини.

  • Шинкуємо петрушку, пропускаємо до неї зубчики часнику через прес і суміш додаємо в баклажани. 

  • Вимикаємо плиту і під кришкою даємо баклажанам просочитися часником та зеленню.

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