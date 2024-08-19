Як смажити баклажани: рецепт овочів, смачніших за гриби та м'ясо

Як приготувати смажені баклажани
Баклажан відомий не лише завдяки своєму цікавому смаку, а й багатьма корисними властивостями. Завдяки наявності великої кількості вітамінів та мінералів баклажани сприяють зміцненню серцево-судинної системи, покращенню обміну речовин та роботи шлунково-кишкового тракту.
Страви з баклажанів готують у багатьох кухнях світу. Вони можуть бути гострими, пряними, кисло-солодкими або мати ніжний смак. Закуски із баклажанів підходять як для повсякденного меню, так і для святкового столу, їх можна подавати холодними або гарячими, як самостійну страву або як гарнір.
Розповідаємо, як дуже смачно посмажити баклажани
Інгредієнти:
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Баклажани - 800 г,
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Яйця - 1 шт.,
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Сметана 20% — 2 ст.л,
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Цибуля - 1 шт.,
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Часник - 2 зубчики,
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Цукор — 1 чайна ложка,
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Куркума — пів чайної ложки,
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Петрушка — кілька гілочок,
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Сіль — пів чайної ложки.
Приготування баклажанної закуски
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Очищаємо баклажани, нарізаємо їх великими кубиками. Солимо баклажани у глибокій місткості, залишаємо на 15 хвилин.
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Віджимаємо баклажани від вологи, просушуємо паперовим рушником, додаємо збите яйце та залишаємо на 10 хвилин.
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В олії обсмажуємо баклажани на середньому вогні до золотистого кольору, потім всипаємо куркуму та улюблені приправи.
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Цибулю нарізаємо півкільцями та обсмажуємо в олії, додаємо сіль і цукор. Додаємо до баклажанів цибулю, перемішуємо.
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Викладаємо до баклажанів сметану і під кришкою на повільному вогні тушимо 3-5 хвилини.
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Шинкуємо петрушку, пропускаємо до неї зубчики часнику через прес і суміш додаємо в баклажани.
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Вимикаємо плиту і під кришкою даємо баклажанам просочитися часником та зеленню.
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