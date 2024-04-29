Як легко запекти м'ясо на Великдень: смачна печеня по-домашньому в рукаві

Як запекти м'ясо в духовці в рукаві.
Розповідаємо, як смачно запекти м'ясо до Великодня. Пропонуємо запекти його у духовці, в рукаві. Приготоване за цим рецептом м'ясо виходить неймовірно смачним та запашним з ніжною текстурою. Страва буде ідеальною для великоднього меню.
Для приготування печені можна використовувати будь-яке м’ясо і навіть рибу. Родзинка страви — у різних спеціях, травах та соусах. Свинину, запечену в духовці цілим шматком, називають бужениною. Цю страву можна готувати щодня і на свято.
Інгредієнти для приготування домашньої печені:
- м'ясо — 1 кг,
- сіль — 15 г,
- перець чорний мелений — 0,5 ч. л.,
- цибуля — 1 шт.,
- морква — половина середнього розміру,
- часник — 4 зубчики,
- олія — 1 ст. л.
Як запекти м'ясо в рукаві
- М'ясо — корейку, шию, лопатку — помийте та обсушіть паперовими рушниками. Добре натріть сіллю, перцем, перекладіть у посуд. Накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися в холодному місці на 6 або більше годин.
- Цибулю та моркву почистьте, наріжте на 4 частини, зубчики часнику — на декілька частин.
- М’ясо змастіть олією та викладіть в рукав для запікання. Додайте в рукав шматочки нарізаних овочів і міцно зав’яжіть кінці рукава.
- Розігрійте духовку до 180°C, запікайте м'ясо 1 годину 45 хвилин.
Дістаньте готове м’ясо з рукава, наріжте шматочками та полийте підливою, яка утворилася під час запікання.
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