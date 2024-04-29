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Як легко запекти м'ясо на Великдень: смачна печеня по-домашньому в рукаві

Час приготування
1 год. 55 хв.
Харчова цінність на 100 г
292 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
481
Час на прочитання
2 хв
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Як легко запекти м'ясо на Великдень: смачна печеня по-домашньому в рукаві

Як запекти м'ясо в рукаві

Як запекти м'ясо в духовці в рукаві.

Розповідаємо, як смачно запекти м'ясо до Великодня. Пропонуємо запекти його у духовці, в рукаві. Приготоване за цим рецептом м'ясо виходить неймовірно смачним та запашним з ніжною текстурою. Страва буде ідеальною для великоднього меню.

Для приготування печені можна використовувати будь-яке м’ясо і навіть рибу. Родзинка страви — у різних спеціях, травах та соусах. Свинину, запечену в духовці цілим шматком, називають бужениною. Цю страву можна готувати щодня і на свято.

Інгредієнти для приготування домашньої печені:

  • м'ясо — 1 кг,
  • сіль — 15 г,
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.,
  • цибуля — 1 шт.,
  • морква — половина середнього розміру,
  • часник — 4 зубчики,
  • олія — 1 ст. л.

Як запекти м'ясо в рукаві

  • М'ясо — корейку, шию, лопатку — помийте та обсушіть паперовими рушниками. Добре натріть сіллю, перцем, перекладіть у посуд. Накрийте харчовою плівкою і залиште маринуватися в холодному місці на 6 або більше годин.
  • Цибулю та моркву почистьте, наріжте на 4 частини, зубчики часнику  — на декілька частин.
  • М’ясо змастіть олією та викладіть в рукав для запікання. Додайте в рукав шматочки нарізаних овочів і міцно зав’яжіть кінці рукава.
  • Розігрійте духовку до 180°C, запікайте м'ясо 1 годину 45 хвилин.

Дістаньте готове м’ясо з рукава, наріжте шматочками та полийте підливою, яка утворилася під час запікання.

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