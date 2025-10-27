- Дата публікації
Закушування "1000 компліментів": зникне зі святкового столу швидше за всі салати і м’ясо
Смачний і простий в приготуванні закусочний рулет з доступних інгредієнтів стане окрасою вашого святкового столу.
Цей рецепт ідеально підходить, коли хочеться приготувати щось оригінальне, але немає часу на складні страви. Рецептом поділитися на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- вафельний корж
- 2 шт.
- майонез
- 2-3 ст. ложки
- часник
- 2-3 зубчика
- плавлений сирок
- 2 шт.
- крабові палички
- 5-6 шт.
- зелень
- за смаком
Процес приготування:
Спочатку потрібно приготувати начинку: в мисці змішати майонез, вичавлений часник і натертий плавлений сир. Розділити крабові палички (або натерти їх на терці), зелень порізати.
На готовий вафельний корж намастити сирну масу, зверху викласти крабові палички і зелень. Залишити корж на кілька хвилин, щоб він розм’як. Через 15 хвилин можна скрутити і нарізати на порційні шматочки.
Смачного!