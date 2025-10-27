ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
208
Час на прочитання
1 хв

Закушування "1000 компліментів": зникне зі святкового столу швидше за всі салати і м’ясо

Смачний і простий в приготуванні закусочний рулет з доступних інгредієнтів стане окрасою вашого святкового столу.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
Рецепт закушування "1000 компліментів" (фото з сайту "Господинька")

Рецепт закушування «1000 компліментів» (фото з сайту «Господинька»)

Цей рецепт ідеально підходить, коли хочеться приготувати щось оригінальне, але немає часу на складні страви. Рецептом поділитися на сайті “Господинька”.

Інгредієнти

вафельний корж
2 шт.
майонез
2-3 ст. ложки
часник
2-3 зубчика
плавлений сирок
2 шт.
крабові палички
5-6 шт.
зелень
за смаком

Процес приготування:

  1. Спочатку потрібно приготувати начинку: в мисці змішати майонез, вичавлений часник і натертий плавлений сир. Розділити крабові палички (або натерти їх на терці), зелень порізати.

  2. На готовий вафельний корж намастити сирну масу, зверху викласти крабові палички і зелень. Залишити корж на кілька хвилин, щоб він розм’як. Через 15 хвилин можна скрутити і нарізати на порційні шматочки.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
208
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie