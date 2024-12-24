Закушування з буряка з італійського ресторану: простий рецепт, який має приголомшливий вигляд

Таке закушування сподобається і членам вашої родини, і гостям. Воно точно миттю "зникне" зі столу.

Найголовніше в цьому рецепті не переборщити зі спеціями. Також потрібно залишити його на деякий час, щоб він настоявся.

Інгредієнти буряк 1 кг червона цибуля 200 г олія 50 мл сухий часник 5 г білий перець 3 г сіль за смаком лимон половинка

Процес приготування:

Відварити, остудити і почистити буряки. Розрізати кожен на 2 частини, нарізати тонкими скибочками. Розкласти скибочки на пласкій тарілці, посипати спеціями, які краще попередньо змішати. Полити олією. Цибулю нарізати півкільцями і викласти на буряк. Видавити сік з половини лимона і полити ним закушування.

Смачного!