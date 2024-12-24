Закушування з буряка з італійського ресторану: простий рецепт, який має приголомшливий вигляд

Таке закушування сподобається і членам вашої родини, і гостям. Воно точно миттю "зникне" зі столу.
Найголовніше в цьому рецепті не переборщити зі спеціями. Також потрібно залишити його на деякий час, щоб він настоявся.
Інгредієнти
- буряк
- 1 кг
- червона цибуля
- 200 г
- олія
- 50 мл
- сухий часник
- 5 г
- білий перець
- 3 г
- сіль
- за смаком
- лимон
- половинка
Процес приготування:
- Відварити, остудити і почистити буряки. Розрізати кожен на 2 частини, нарізати тонкими скибочками.
- Розкласти скибочки на пласкій тарілці, посипати спеціями, які краще попередньо змішати.
- Полити олією. Цибулю нарізати півкільцями і викласти на буряк. Видавити сік з половини лимона і полити ним закушування.
Смачного!