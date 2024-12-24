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Закушування з буряка з італійського ресторану: простий рецепт, який має приголомшливий вигляд

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
451
Час на прочитання
1 хв
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Закушування з буряка з італійського ресторану: простий рецепт, який має приголомшливий вигляд

Закушування з буряка, як в італійському ресторані / Фото: pixabay.com

Таке закушування сподобається і членам вашої родини, і гостям. Воно точно миттю "зникне" зі столу.

Найголовніше в цьому рецепті не переборщити зі спеціями. Також потрібно залишити його на деякий час, щоб він настоявся.

Інгредієнти

буряк
1 кг
червона цибуля
200 г
олія
50 мл
сухий часник
5 г
білий перець
3 г
сіль
за смаком
лимон
половинка

Процес приготування:

  1. Відварити, остудити і почистити буряки. Розрізати кожен на 2 частини, нарізати тонкими скибочками.
  2. Розкласти скибочки на пласкій тарілці, посипати спеціями, які краще попередньо змішати.
  3. Полити олією. Цибулю нарізати півкільцями і викласти на буряк. Видавити сік з половини лимона і полити ним закушування.

Смачного!

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