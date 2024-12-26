Закуски на Новий рік: найкращі ідеї та рецепти смачних та бюджетних страв

10 бюджетних закусок на Новий рік на скору руку

Новий рік — це особливе свято, яке асоціюється з родинним затишком, приємними сюрпризами та святковим столом. Центральним елементом новорічного меню є закуски. Вони задають тон застіллю, підкреслюють святкову атмосферу та радують гостей. У цей Новий рік, який проходить під знаком Зеленої Змії, варто обирати закуски, що поєднують простоту приготування, доступність інгредієнтів та естетичну подачу.

Чому закуски важливі для новорічного столу

Закуски — це більше, ніж просто їжа. Вони створюють перше враження про святковий стіл. Красиво оформлені страви здатні не лише задовольнити апетит, але й подарувати гостям естетичне задоволення.

Закуски дозволяють експериментувати з поєднаннями продуктів, щоб кожен гість знайшов щось до смаку.

Багато закусок можна приготувати з простих і недорогих продуктів.

Закуски прикрашають стіл, роблячи його ошатним та святковим.

Вони допомагають поступово розпалити апетит перед подачею основних частувань.

Як обрати ідеальні закуски на Новий рік

У рік Зеленої Змії важливо звертати увагу на символіку та тематику. Зелені відтінки, натуральні інгредієнти та легкість у приготуванні — ось головні акценти цього року.

Критерії вибору закусок на новорічний стіл

Доступність інгредієнтів. Обирайте ті, що є у вашому регіоні та відповідають бюджету.

Легкість приготування. У передноворічній метушні складні рецепти можуть забирати багато часу.

Естетика подачі. Закуски мають виглядати святково та апетитно.

Різноманітність. Поєднуйте овочеві, м’ясні, рибні та сирні страви.

Ми підготували для вас 10 рецептів бюджетних закусок, які стануть окрасою новорічного столу. Усі вони прості у виконанні, смачні та ефектні.

Топ-10 бюджетних закусок для новорічного столу

1. Рулетики з лаваша з сиром і зеленню

Проста, але дуже смачна закуска, яку можна приготувати за лічені хвилини.

Інгредієнти:

Лаваш тонкий — 2 шт.

Твердий сир — 200 г.

Крем-сир — 150 г.

Зелень (кріп, петрушка) — 1 пучок.

Приготування:

Намастіть лаваш крем-сиром. Посипте натертим твердим сиром і подрібненою зеленню. Згорніть рулетом, охолодіть у холодильнику та наріжте на шматочки.

2. Канапе з ковбасою та овочами

Швидкий варіант закуски, який можна легко адаптувати під свій смак.

Інгредієнти:

Батон — 1 шт.

Ковбаса (варена або копчена) — 150 г.

Огірок — 1 шт.

Помідор — 1 шт.

Шпажки.

Приготування:

Наріжте батон, ковбасу та овочі кружечками. Збирайте канапе, чергуючи інгредієнти на шпажці.

3. Фаршировані яйця з сирною начинкою

Класична закуска з новим поглядом.

Інгредієнти:

Яйця курячі — 6 шт.

Твердий сир — 100 г.

Майонез — 2 ст. л.

Часник — 1 зубчик.

Приготування:

Відваріть яйця, розріжте навпіл, вийміть жовтки. Змішайте жовтки з натертим сиром, майонезом і подрібненим часником. Наповніть білки начинкою.

4. Овочеві палички з соусом

Корисна та легка закуска для любителів здорового харчування.

Інгредієнти:

Морква — 2 шт.

Селера — 2 стебла.

Огірок — 1 шт.

Грецький йогурт — 200 г.

Часник — 1 зубчик.

Лимонний сік — 1 ч. л.

Приготування:

Наріжте овочі смужками. Змішайте йогурт із подрібненим часником і лимонним соком. Подайте овочі з соусом.

5. Тарталетки з печінковим паштетом

Ніжна та смачна закуска, яку можна приготувати заздалегідь.

Інгредієнти:

Тарталетки — 10 шт.

Куряча печінка — 300 г.

Цибуля — 1 шт.

Вершкове масло — 50 г.

Приготування:

Обсмажте печінку з цибулею, подрібніть у блендері. Додайте вершкове масло та перемішайте. Наповніть тарталетки паштетом.

6. Сирні кульки з горіхами

Ефектна закуска, яка виглядає дуже святково.

Інгредієнти:

Твердий сир — 200 г.

Крем-сир — 150 г.

Волоські горіхи — 50 г.

Приготування:

Натріть твердий сир, змішайте з крем-сиром. Сформуйте кульки, обкачайте їх у подрібнених горіхах.

7. Рулетики з баклажанів із сирною начинкою

Овочева закуска, яка стане окрасою столу.

Інгредієнти:

Баклажани — 2 шт.

Крем-сир — 150 г.

Часник — 1 зубчик.

Приготування:

Наріжте баклажани смужками, обсмажте на олії. Змастіть смужки крем-сиром із часником, скрутіть у рулетики.

8. Міні-бутерброди з оселедцем

Традиційна страва в сучасній подачі.

Інгредієнти:

Чорний хліб — 1 батон.

Оселедець — 200 г.

Зелена цибуля — для прикраси.

Приготування:

Наріжте хліб, викладіть шматочки оселедця. Прикрасьте зеленою цибулею.

9. Салат у порційних стаканчиках

Оригінальна альтернатива традиційним салатам.

Інгредієнти:

Крабові палички — 200 г.

Кукурудза консервована — 1 банка.

Майонез — 2 ст. л.

Приготування:

Змішайте нарізані крабові палички, кукурудзу та майонез. Викладіть у маленькі стаканчики.

10. Універсальна закуска з хлібом, сиром і фантазією

Ця закуска дозволяє створювати безліч варіацій, змінюючи інгредієнти.

Інгредієнти:

4 скибочки білого хліба

4 шматочки чорного хліба

4 шматочки тонко нарізаного сиру

8 шт. міні моцарели

8 шт. помідорів чері

Кисломолочний сир

Зелень, часник, спеції

Приготування:

З хліба зріжте краї, щоб утворився рівний квадрат. Шматочки сиру наріжте також на квадратики. Кисломолочний сир змішайте з часником, подрібненою зеленню та спеціями. Намащуйте його на шматочки хліба. На білий хліб покладіть сир, накриваючи його чорним, так щоб сирна маса була всередині. Утворені шматочки розріжте на чотири рівні частини. На кожен квадратик викладіть половинку помідора та половинку міні моцарели. Закріпіть шпажками. За бажанням можна підсмажити шматочки на сковороді або запекти в духовці кілька хвилин до золотистої скоринки.

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