Закусочний торт з кабачків із шампіньйонами

Закусочний торт з кабачків

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Закусочний торт із кабачків із шампіньйонами стане справжньою окрасою літнього столу та чудово підійде для святкування дня народження. Ця оригінальна закуска поєднує в собі ніжні овочеві коржі та пікантну грибну начинку, а її головна перевага полягає у простоті приготування, адже не потрібно стояти біля плити та смажити кожен корж окремо — все швидко перемішується, викладається на деко, а після запікання коржі просто розрізаються на рівні частини.

Необхідні інгредієнти

Кабачковий корж

кабачки — 700-800 г,

яйця — 3 шт.,

сметана — 3 ст. л.,

твердий сир — 100 г,

борошно — 100-140 г,

часник — 2 зубчики,

кріп, сіль, перець за смаком.

Грибна начинка

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шампіньйони — 350-400 г.

Сирний крем

плавлені сирки — 2 шт.,

майонез — 3-4 ст. л.,

часник — 1-2 зубчики,

сметана — 1-2 ст. л.,

кріп — на смак.

Приготування кабачкових коржів

Натерті кабачки слід посолити і ретельно віджати від зайвої рідини, після чого з’єднати з яйцями, сметаною, подрібненим часником, тертим сиром і борошном до отримання маси консистенції густої сметани.

Отриману суміш викладають на пергамент і випікають за температури 180 градусів протягом 25-30 хвилин.

Готовий великий корж остуджують і розрізають на 4 рівні частини.

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Готуємо заусочний торт

Шампіньйони потрібно обсмажити на сковороді до повного випаровування вологи. Усі компоненти для сирного крему з’єднують в окремому посуді до однорідної консистенції.

Збирання торта здійснюється послідовно. Корж змащують сирним кремом, викладають шар обсмажених грибів, а потім повторюють ці дії для решти шарів. Готову страву зверху прикрашають тертим сиром і зеленню.

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