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- Закуски
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Закусочний торт з кабачків із шампіньйонами
Рецепт літнього закусочного торта із кабачків та шампіньйонів.
Закусочний торт із кабачків із шампіньйонами стане справжньою окрасою літнього столу та чудово підійде для святкування дня народження. Ця оригінальна закуска поєднує в собі ніжні овочеві коржі та пікантну грибну начинку, а її головна перевага полягає у простоті приготування, адже не потрібно стояти біля плити та смажити кожен корж окремо — все швидко перемішується, викладається на деко, а після запікання коржі просто розрізаються на рівні частини.
Необхідні інгредієнти
Кабачковий корж
кабачки — 700-800 г,
яйця — 3 шт.,
сметана — 3 ст. л.,
твердий сир — 100 г,
борошно — 100-140 г,
часник — 2 зубчики,
кріп, сіль, перець за смаком.
Грибна начинка
шампіньйони — 350-400 г.
Сирний крем
плавлені сирки — 2 шт.,
майонез — 3-4 ст. л.,
часник — 1-2 зубчики,
сметана — 1-2 ст. л.,
кріп — на смак.
Приготування кабачкових коржів
Натерті кабачки слід посолити і ретельно віджати від зайвої рідини, після чого з’єднати з яйцями, сметаною, подрібненим часником, тертим сиром і борошном до отримання маси консистенції густої сметани.
Отриману суміш викладають на пергамент і випікають за температури 180 градусів протягом 25-30 хвилин.
Готовий великий корж остуджують і розрізають на 4 рівні частини.
Готуємо заусочний торт
Шампіньйони потрібно обсмажити на сковороді до повного випаровування вологи. Усі компоненти для сирного крему з’єднують в окремому посуді до однорідної консистенції.
Збирання торта здійснюється послідовно. Корж змащують сирним кремом, викладають шар обсмажених грибів, а потім повторюють ці дії для решти шарів. Готову страву зверху прикрашають тертим сиром і зеленню.