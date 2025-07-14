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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Закуски
Кількість переглядів
731
Час на прочитання
2 хв

Запечені кабачки з сиром: рецепт, який просять готувати знову і знову

Кабачки в духовці з сиром

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
28 ккал
Запечені кабачки

Запечені кабачки

У літній сезон, коли кабачки достигають мало не щодня, кожна господиня шукає цікавий і простий рецепт, який дозволить урізноманітнити меню та водночас максимально використати доступні сезонні овочі. Цей рецепт — саме такий випадок. Він не лише надзвичайно легкий у приготуванні, а й дає дивовижний результат — ароматна, ніжна страва, яка зникає зі столу вмить. Особливо вражає поєднання запечених кабачків із пряним часниково-сирним соусом, яке створює справжню гастрономічну насолоду.

Інгредієнти:

  • Кабачки — 2 шт.

  • Копчена паприка — 1 ч. л.

  • Сіль, суміш мелених перців — за смаком

  • Олія — 20 г

  • Майонез — 100 г

  • Твердий сир — 100 г

  • Часник — 4 зуб.

  • Кріп — близько 10 г

Приготування:

  • Насамперед потрібно підготувати самі кабачки. Їх ретельно миють, обрізають кінчики і нарізають кружечками товщиною приблизно півтора сантиметра. Ці скибочки складаються у велику миску, де їх зручно буде перемішувати з приправами.

  • До кабачків додається копчена паприка, трохи солі та перцю, а також олія. Усі інгредієнти ретельно змішуються руками, щоб кожен кружечок був рівномірно вкритий спеціями — саме це дозволяє досягти рівномірного запікання і насиченого смаку.

  • Після цього кабачки викладаються на деко, застелене пергаментом. Важливо розміщувати їх у один шар, щоб усі шматочки рівномірно пропікалися. Деко ставиться у розігріту до 180 градусів духовку. Кабачки запікаються приблизно 15 хвилин — за цей час вони стають м’якими, але зберігають форму, а також набувають золотистого відтінку.

  • Поки овочі готуються, саме час зробити соус. Для цього майонез змішують із тертим твердим сиром, додають подрібнений часник і свіжий кріп. Суміш має бути густою, ароматною, із вираженим часниковим запахом. При потребі соус можна трохи посолити або додати меленого перцю для гостроти.

  • Після того як кабачки пропеклися, їх виймають з духовки і не чекаючи, поки вони охолонуть, одразу щедро змащують приготованим соусом. Кожен кружечок повинен мати на собі невеличку «шапку» з сирно-часникової маси. Потім деко знову ставиться в духовку буквально на 1–2 хвилини — цього достатньо, щоб сир трохи розплавився, а верхівка легко підрум’янилася.

Таку закуску можна подавати як гарячою, так і охолодженою — вона смакує добре в обох варіантах. Закуска ідеально підходить як доповнення до м’ясних страв, а також як самостійна страва на вечерю чи до святкового столу. Крім того, цей рецепт чудово вписується у вегетаріанське меню.

Кабачки за цим рецептом виходять настільки смачними, що їх хочеться готувати знову і знову. А головне — це чудовий спосіб швидко і смачно приготувати сезонні овочі без зайвого клопоту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
731
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