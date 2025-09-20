Замість масла: простий суперфуд на хліб, що піклується про серце та мозок

Що помастити на хліб замість масла / © unsplash.com

Реклама

Вибір ідеального намащення на хліб турбує багатьох. Чи дійсно масло — найкращий варіант, чи існують більш корисні альтернативи? Серед них особливо виділяється паста з червоної сочевиці — проста у приготуванні та неймовірно корисна заміна маслу, яка збагачує ваш раціон.

Чи справді масло корисне

Тема користі масла для здоров’я завжди була предметом суперечок. Протягом багатьох років дієтологи наголошували на високому вмісті насичених жирів, які можуть підвищувати ризик серцево-судинних захворювань. Проте сучасні дослідження доводять: ключова поміркованість.

Масло може залишатися частиною збалансованого харчування, якщо вживати його невеликими порціями і нечасто. Основним джерелом корисних жирів залишаються рослинні олії, як-от оливкова, та жирна риба.

Паста з сочевиці — користь для серця, мозку та травлення

Навіть невелика кількість масла не зашкодить, але варто звернути увагу на здоровіші альтернативи. Паста з червоної сочевиці має численні переваги:

Реклама

Багата на клітковину — покращує травлення та знижує “поганий” холестерин.

Містить калій і фолієву кислоту — підтримує серце та судини.

Антиоксиданти — захищають клітини від ушкоджень.

Низький глікемічний індекс — підходить для тих, хто стежить за вагою та здоров’ям.

Вітаміни групи B — покращують пам’ять і роботу мозку.

Паста з сочевиці також містить більше білка та менше жиру, ніж масло, що робить бутерброд поживнішим, сприяє ситості та підтримці м’язової маси. Відсутність холестерину і багатство вітамінів і мінералів роблять її відмінним вибором для вашого здоров’я.

Рецепт пасти з сочевиці та в’ялених помідорів

Інгредієнти:

1 склянка червоної сочевиці

2 склянки холодної води

2 зубчики часнику

2 ст. л. томатної пасти

10 в’ялених помідорів в олії

2 ч. л. олії (найкраще тієї, в якій були помідори)

дрібка чилі

дрібка копченої паприки

кілька листочків свіжого базиліку

сіль

Приготування:

Промийте сочевицю, залийте водою і варіть на мінімальному вогні під кришкою, поки вся вода не вбереться. За 5 хвилин до кінця варіння зніміть кришку. Готову сочевицю охолодіть і перекладіть у блендер. Додайте часник, в’ялені помідори, томатну пасту, олію, базилік і спеції. Збийте до однорідної маси. Перекладіть у герметичну банку та зберігайте в холодильнику.

Ця паста стане справжнім хітом вашої кухні та здоровою альтернативою маслу на кожен день.