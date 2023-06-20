Запам'ятайте ці 11 продуктів: що їсти, щоб нирки були здоровими

Які продукти їсти, щоб нирки були здоровими і не боліли?

Наше здоров'я багато в чому залежить від того, що ми їмо. Стосується це правило і нирок, адже є певні продукти, які допомагають збалансувати їхню роботу. І ось одинадцять продуктів, які варто додати до свого щоденного раціону.

Жирні сорти риби

Коли ви їсте такі сорти риби, як ось тунець, форель чи лосось, то отримуєте жирні кислоти Омега-3 на додаток до білка. Вони допомагають знизити артеріальний тиск і рівень жиру в крові. Однак не забувайте стежити за вмістом натрію та фосфору в рибі, яку ви споживаєте, особливо якщо страждаєте на хронічну хворобу нирок.

Солодкий перець

Для правильної роботи нирок червоні болгарські перці підходять з різних причин. Найперше — це низький вміст калію. Крім цього, ці овочі для здоров'я нирок містять велику кількість клітковини, вітаміни А, С, В6 та лікопин (антиоксидант, який здатний запобігти деяким видам раку). Додавайте солодкий перець до салатів із куркою чи тунцем або їжте сирими як закуску. Перці часто використовують під час приготування омлету, гарячих бутербродів тощо.

Капуста

Цей овоч містить велику кількість поживних речовин, серед яких майже немає калію та натрію, що позитивно впливає на роботу нирок. Зате в ньому багато вітамінів (зокрема, С і К), клітковини, фітохімічних речовин. Останні, наприклад, підтримують здоров'я серцево-судинної системи, захищають клітини від руйнування і раку.

Журавлина

Ці терпкі на смак, але смачні ягоди перешкоджають бактеріям прилипати до стінок сечового міхура, а тому можуть запобігти розвитку інфекції. Також журавлина захищає шлунок від мікробів, які викликають виразку. Також ці ягоди допомагають к профілактиці раку та серцевих захворювань. Сушену журавлину можна додавати до салатів, також не забувайте пити сік або морс із цієї ягоди.

Полуниця

Ці ягоди мають червоний колір завдяки антоціанам, які є ефективними антиоксидантами, що захищають клітинні структури організму та зупиняють окислювальне пошкодження. А ще в полуниці містяться велика кількість вітаміну С, марганцю, клітковини та інших мікроелементів. Вони вирізняються протираковими і протизапальними властивостями, а також захищають серце від хвороб. Полуницю можна поєднувати з кашами, смузі, салатами.

Чорниця

Чорниці отримали свій синій колір завдяки антиоксидантним фітонутрієнтам, які мають протизапальні властивості. Також в ягодах містяться марганець, багато клітковини та вітамін С, які потрібні для здоров'я кісток. Вчені стверджують, що щоденне споживання чорниці захищає мозок від передчасного старіння. Чорниці можна додавати до пластівців, каш, смузі або їсти свіжими.

Яблука

Вони знижують рівень холестерину, зменшують закрепи, запобігають хворобам серця й судин, знижують ризик розвитку раку. В яблуках міститься велика кількість клітковини і протизапальних компонентів, які чудово підходять людям із захворюваннями нирок. Яблука можна вживати в сирому вигляді, тушкувати, смажити, готувати з них соус чи сік.

Червоний виноград

В червоному винограді багато флавоноїдів, завдяки яким він отримав свій колір. Ці речовини допомагають зменшити утворення тромбів, уникнути окислення, захистити серце від хвороб. А ще ресвератрол (один із флавоноїдів) стимулює утворення азоту, який допомагає розслабити м'язові клітини кровоносних судин, чим покращує кровотік. А ще флавоноїди захищають від раку та зменшують запалення в організмі.

Цибуля

Крім того, що в цьому продукті міститься велика кількість флавоноїдів, зокрема кверцетин (потужний антиоксидант, який знижує ризик розвитку серцевих захворювань), в ній міститься велика кількість хрому. Цей мінерал допомагає в метаболізмі жирів, вуглеводів, білків. Також у цибулі мало калію. Додають її до салатів, бутербродів чи до інших страв.

Часник

Він допомагає знизити рівень холестерину, заспокоїти запалення, вирізняється антибактеріальними властивостями. Часник можна додавати до різних страв як у свіжому вигляді, так і у вигляді порошку.

Яєчний білок

Він є джерелом високоякісного білка, в якому містяться всі дев'ять незамінних амінокислот. Тому він є дуже важливим продуктом під час дотримання ниркової дієти, а ще має менший вміст фосфору, ніж інші види білка (м'ясо, жовтки). Додавати його можна до різних салатів, готувати омлети, бутерброди тощо.

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