Зіпсується смак борщу: які інгредіенти в українську національну страву краще не додавати

Найулюбленішою стравою українців вважається червоний борщ. Готують його часто із засмажкою, різними овочами та м'ясом. Однак є такі інгредієнти, які можуть лише зіпсувати смак страви. Про них читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щоб зробити смак страви цікавішим та насиченішим, часто до борщу додають різноманітну зелень чи спеції. Але це доречно не завжди. Що краще не додавати до національної української страви?

Кориця та гвоздика

Якщо додати до борщу ці прянощі, страва вийде надто кислою. Особливо у поєднанні з томатами та буряками, які є популярними інгредієнтами. Інколи, якщо прянощів надто багато, борщ може навіть вийти гострим, що зіпсує все задоволення.

Сухий чи свіжий імбир

Цей продукт відрізняється специфічним та насиченим смаком. І борщу він обов'язково передасться. Якщо вам дуже подобається імбир і ви хочете його додати, краще робити це не під час готування, а просто покласти на тарілці поруч.

Приправи з азіатської кухні

Особливо це правило стосується хмелі-сунелі та різноманітних корейських приправ. Борщ із ними вийде надто гірким, а його неповторний аромат повністю зіпсується.

Зелень

Зелень додають до борщу досить часто, але тут потрібно бути максимально обережними. Адже не кожна зелень підійде до цієї страви. Залежить тут все від виду м'яса, який використовується. Наприклад, якщо в борщ додається курка чи свинина, тоді краще підійде кріп. А ось смак яловичини чудово підкреслить петрушка.

Щоб зробити смак борщу неперевершеним, рекомендуємо скористатися одним лайфгаком — додати до страви оцет. Він допомагає зробити колір яскраво червоним та підкреслити смак. Просто збризніть оцтом буряк перед пасеруванням і ви помітите різницю.