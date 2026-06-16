"Чому всі в рожевому?": на Чемпіонаті світу з футболу 2026 гравці вибрали незвичний колір бутсів

Чому на Чемпіонаті світу з футболу 2026 всі в рожевих бутсах / © Unsplash

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Чемпіонат світу з футболу 2026 постійно дивує цікавими моментами. Серед них і той факт, що більшість гравців під час матчів грає у рожевих бутсах. Чому вони вибирають саме такий колір і що це може означати?

Про те, чому гравці Чемпіонату світу з футболу виходять у рожевих бутсах, розповіли Unilad.

Чому майже кожен гравець на Чемпіонаті світу у рожевих бутсах

Яскраво-рожеве взуття домінує на Чемпіонаті світу з футболу 2026 року. Така тенденція вже зацікавила футбольних фанатів, які почали шукати причини вибору рожевих бутсів.

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Це не таємна домовленість і навіть не цікава теорія змови, все набагато простіше. Реальність зводиться до вкрай незвичайного корпоративного збігу обставин, прогнозування та дрібки науки.

Рожевий колір на Чемпіонаті світу пояснити доволі просто: гіганти спортивного одягу — Nike, Adidas та Puma, — які постачають бутси переважній більшості гравців турніру, обрали рожевий як флагманську колірну гаму для флагманських бутсів. Це відбулося без жодних домовленостей.

Nike випустив «Breakout Pack» насичено рожевого відтінку, Adidas випустив колекцію «Road to Glory Pack» у відтінку «Solar Turbo», а Puma презентувала «Showtime Pack» у градієнті «Poison Pink».

Менші бренди почали підхоплювати ажіотаж із рожевим кольором, зокрема, Skechers та New Balance.

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Якщо у конкретного гравця немає ексклюзивної угоди на взуття, за контрактом він має носити те, що надає спонсор. Вибір брендами рожевого кольору пояснюється кількома причинами: хороша видимість на зеленому тлі, хороша видимість на екранах телефонів та телевізорів.

Дизайнери зазвичай планують лінійки спортивного одягу на такі події на два роки наперед, тож вибір 2026-го року був зроблений 2024 року.

Ще один резонанс спричинила рожева форма арбітрів на футбольних матчах. ФІФА представила спеціальну місцеву форму «Рожевий фламінго» для офіційних осіб як данину заходу сонця та популяціям фламінго у Південній Флориді.

ФІФА хотіла вшанувати виразну візуальну ідентичність міста-господаря матчу Уругвай — Саудівська Аравія, який відбувся в Маямі.

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Усик спрогнозував, хто переможе на Чемпіонаті світу з футболу 2026

Нагадаємо, чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик поділився прогнозом на Чемпіонат світу 2026 з футболу.

На думку українського боксера, переможцем Мундіалю стане збірна Португалії разом зі своїм лідером — 41-річним форвардом Кріштіану Роналду, для якого цей ЧС буде шостим у кар’єрі.

Усик написав: «Це буде Португалія, і Кріштіану Роналду».

На ЧС-2026 португальці зіграють у групі K проти Демократичної Республіки Конго, Узбекистану та Колумбії. Свій перший матч на турнірі команда проведе вже 17 червня проти Конго. Сам чемпіонат триватиме з 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді.

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