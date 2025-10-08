Фундамент успіху: президент ФК "Металіст 1925" Богдан Бойко розкрив секрет стабільності клубу

Реклама

Президент футбольного клубу Богдан Бойко розповів, що стабільність результату формується завдяки щоденній роботі над усіма напрямками діяльності клубу протягом останніх двох років. Про філософію послідовної роботи, яка привела харківський клуб до позитивних результатів на полі він розповів у своєму інтервʼю.

ФК "Металіст 1925" демонструє "позитивні сигнали" та зростання впевненості, які дозволили команді закріпитися у верхній частині турнірної таблиці УПЛ. Президент ФК “Металіст 1925” Богдан Бойко наголошує, що причини стабільності криються глибше, ніж здається на перший погляд.

“Це не просто ефект короткострокових рішень. У клубі вже понад два роки ведеться систематична робота, спрямована на те, щоб вибудувати злагоджену структуру в кожній складовій діяльності ФК “Металіст 1925””,– заявив Бойко.

Керівник клубу додав, що увага приділяється всім ключовим сферам.

“Ми приділяємо увагу всім напрямкам: спортивному, адміністративному, медійному, аналітичному – нічого не залишаємо поза увагою. Саме така послідовна, щоденна робота формує той фундамент, який зараз дає результат”,– Богдан Бойко

Ця системність, як підкреслює президент футбольного клубу, лежить в основі не лише результатів, а й довгострокової мотивації гравців, створюючи систему, яка працює "на перспективу". І наслідки цієї системності вже помітні на полі.