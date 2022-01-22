Дружина Павліка планує зробити ринопластику та збільшити груди: "Чоловік проти"

Обраниця співака поділилася планами на 2022 рік.
Дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова – цьогоріч планує лягти під ніж пластичного хірурга.
У своєму Instagram блогерка розповіла, що вже цієї весни зробить собі мамопластику. До слова, Каті не подобається те, який вигляд має її бюст після грудного вигодовування.
"Хочу зробити їх (ред. – груди) одного розміру. Вони надто відрізняються. Якщо імпланти, то найменші, які тільки-но існують", - поділилася обраниця Павліка.
Окрім цього, Катя вже восени зробить ринопластику. Якщо їй раніше подобався свій ніс, то нині ж вона хоче змінити його форму.
"Днями побачила фото блогерки зі "старим носом" та зрозуміла, як круто їй з новим. І все. Ця думка мене не полишає. Моя сестра зробила ринопластику з таким самим носом та задоволена", - розповіла Реп'яхова.
До речі, Віктор Павлік проти того, аби його дружина робила собі ринопластику. Втім, скоріш за все, Катя зробить так, як запланувала.
"До осені є час підготувати його морально. Чоловік, як і раніше, проти", - додала Катя.
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