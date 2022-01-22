Дружина Павліка планує зробити ринопластику та збільшити груди: "Чоловік проти"

Обраниця співака поділилася планами на 2022 рік.

Дружина співака Віктора Павліка - Катерина Реп'яхова – цьогоріч планує лягти під ніж пластичного хірурга.

У своєму Instagram блогерка розповіла, що вже цієї весни зробить собі мамопластику. До слова, Каті не подобається те, який вигляд має її бюст після грудного вигодовування.

Катерина Реп'яхова поділилася планами на 2022 рік / instagram.com/repyahovakate

"Хочу зробити їх (ред. – груди) одного розміру. Вони надто відрізняються. Якщо імпланти, то найменші, які тільки-но існують", - поділилася обраниця Павліка.

Катерина Реп'яхова хоче збільшити груди / instagram.com/repyahovakate

Окрім цього, Катя вже восени зробить ринопластику. Якщо їй раніше подобався свій ніс, то нині ж вона хоче змінити його форму.

"Днями побачила фото блогерки зі "старим носом" та зрозуміла, як круто їй з новим. І все. Ця думка мене не полишає. Моя сестра зробила ринопластику з таким самим носом та задоволена", - розповіла Реп'яхова.

Катерина Реп'яхова розповіла, чому хоче зробити ринопластику / instagram.com/repyahovakate

До речі, Віктор Павлік проти того, аби його дружина робила собі ринопластику. Втім, скоріш за все, Катя зробить так, як запланувала.

Катерина Реп'яхова розповіла, що Віктор Павлік проти ринопластики / instagram.com/repyahovakate

"До осені є час підготувати його морально. Чоловік, як і раніше, проти", - додала Катя.

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