Камалія висловилася про сварки з ексчоловіком через двох доньок: "Тисячу разів розмовляла"

Українська співачка Камалія висловилася про стосунки зі своїм колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром, з яким виховує їхніх двох доньок.

Так, через війну Захур забрав Арабеллу та Мірабеллу й оселився у Великій Британії. Як зізнається Камалія, дівчатам не подобається нова країна. Тож вони постійно вимагають повернути їх на Батьківщину. Ба більше, доньки зірки закликають її поговорити з татом і ставлять ультиматуми. Співачка каже, що дослухається до дітей, але колишній навідріз відмовляється повертати їх додому через небезпеку. Це породжує у сімействі чимало конфліктів.

Камалія з доньками / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

"Вони мені навіть жалілися, що у них в Лондоні депресія: "Ми не хочемо там жити, хочемо повернутися до Києва". І мені останнім часом навіть казали: "Мамо, поговори з татом. Ти нас народжувала – ти маєш більше прав, ніж він. Ось де ти хочеш, щоб ми жили, а це у Києві, ось там ми повинні жити". Я вже з татом тисячу разів розмовляла. І ми тільки сваримося з цього приводу. Він ніяк не хоче. Каже, що поки триває війна, то тільки на канікули (можна приїжджати до України – прим. ред.)", - зізналася Камалія у коментарі "ЖВЛ представляє".

Нагадаємо, нещодавно Камалія розсекретила свій новий роман і розповіла про нового обранця та коштовні подарунки від нього.

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