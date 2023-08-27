Стася Ровінська назвала приголомшливу суму, яку вони з Артемом Пивоваровим зібрали для ЗСУ у США

Співак та тренер "Голосу країни-13" Артем Пивоваров завершив свій благодійний тур містами Сполучених Штатів.

В проведенні заходів виконавцю допомагала українська акторка та телеведуча Стася Ровінська. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла про результати туру та розповіла, на що підуть зібрані кошти.

Так, за словами Стасі, під час концертів їм з Артемом та командою вдалося зібрати понад 66 тисяч доларів, що складає близько двох з половиною мільйонів гривень. Усі зібрані кошти будуть направлені на протезування українських військових.

"Сьогодні був останній концерт американського туру Артема Пивоварова. Ми дуже втомлені, але неймовірно щасливі! На благодійних аукціонах в п'яти містах нам вдалося зібрати значну суму для протезування військових - 66 000 доларів, або 2 500 000 гривень", - поділилася Ровінська.

Стася Ровінська та Артем Пивоваров з командою / Фото: instagram.com/sia_rovinska

Нагадаємо, що зовсім скоро Артем Пивоваров разом зі своїми зірковими колегами буде обирати свою команду талановитих артистів у шоу "Голос країни-13". Як раніше повідомляв сайт ТСН.ua, вже стала відома дата першого ефіру вокального шоу.

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