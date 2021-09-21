Володимир Остапчук прокоментував розлучення Пустовітів: "На жаль, чоловік завжди винен"

Також ведучий дав пораду ексам.

Український телеведучий Володимир Остапчук висловив свою думку щодо розлучення Саші Бо та Ігоря Пустовіта.

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Так, в Instagram-stories у шоумена запитали, що він думає щодо розлучення зіркового подружжя. На що Володимир відповів, що "не стежить за чужим життям". Однак, Остапчук зізнався, його не минула ця тема.

Його дивує те, чому в країні завжди у подібних скандалах винен чоловік.

"У цій країні чоловік завжди винен. Апріорі. У будь-якому подібному скандалі. Одразу "аб'юзер", "не чоловік" і далі за списком. Навіть якщо віддав усе майно й підтримуєш дітей – ти винен", - висловив свою точку зору Володимир.

Також ведучий порадив ексам не "з'ясовувати взаємини публічно", адже від цього потім страждатимуть діти. Володимир зазначив, що знає це з власного досвіду.

Володимир Остапчук про розлучення Пустовітів / instagram.com/vova_ostapchuk

"Через якийсь час, як і у всіх пар, з’явиться розуміння", - порадив ексам шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Ігор Пустовіт розповів свою правду щодо скандального розлучення з дружиною. Блогер дав інтерв'ю-відповідь на закиди екскоханої.

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