Злата Огнєвіч зізналась, з ким хоче випустити дуетну пісню

Також артистка розповіла, чий дует їй подобається.

Українська співачка Злата Огнєвіч поки що не випускала пісні в дуеті з іншими артистами.

Однак, у програмі "Світське життя" зірка розповіла, що хотіла б заспівати разом з MELOVIN, адже вважає співака дуже цікавим та харизматичним. Злата говорить, що пропонувала йому це зробити ще до його камінгауту, проте, поки що у них "не зрослося з дуетом".

"Ще б хотіла дует з Артемом Пивоваровим та Юлією Саніною, тому що я вважаю її найяскравішою співачкою в Україні", - зізнається виконавиця.

Також Огнєвіч розповіла, що їй дуже подобається дуетна пісня MONATIK та The Hardkiss – "Кобра".

"Це просто якийсь витвір мистецтва. Я шкодую, що не заспівала цей дует. Я обожнюю цю пісню", - поділилась співачка.

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Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч розсекретила, як планує провести зимову відпустку. Артистка розповіла, що буде відпочивати не сама.

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