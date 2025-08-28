- Дата публікації
Син ведучого Слави Дьоміна розірвав стосунки з бабусею: "Хто робить моїм близьким погано — йде лісом"
Батько і син розповіли, що бабуся підтримує Путіна та раніше застосовувала домашнє насилля.
Син українського телеведучого Слави Дьоміна — 15-річний Влад — категорично відмовився від спілкування зі своєю бабусею — матір’ю шоумена.
Про непрості родинні стосунки вони відверто розповіли в спільному інтерв’ю. Слава наголосив, що не втручався у вибір сина і дозволяв йому самостійно вирішувати, чи підтримувати контакт із бабусею. Водночас ведучий також говорив своїй мамі частіше спілкуватися з онуком та більше цікавитися його життям.
"Я завжди казав: якщо хочеш — спілкуйся, я не буду перешкоджати. І їй також казав: будь ласка, телефонуй, говори з онуком. І вона час від часу це робила", — пояснив він.
Однак підліток сам ухвалив рішення обірвати зв’язки. За його словами, бабуся робила погано батькові, а той, хто робить зле його близьким, одразу ж потрапляє у "чорний список".
"Вона тобі робила погано. Хто робить моїм батькам, моїм друзям, мені погано — ті йдуть лісом", — заявив Влад.
Хлопець уточнив, що до певного часу ще спілкувався з бабусею, проте коли дізнався про негативний досвід батька з нею, вирішив цього більше не робити. Син Дьоміна розповів, що вона вчиняла моральне й фізичне насилля над його батьком.
Слава Дьомін не підтримує стосунків із мамою від 2016 року. Попри те, що вона мешкає в Іспанії, жінка відверто поділяє політику Володимира Путіна та відвідує мітинги на підтримку війни.
Ведучий неодноразово розповідав, що у дитинстві зазнавав від матері фізичних покарань, а також зіткнувся з її деспотичним характером і заборонами займатися тим, що йому подобалося.
Жорсткі конфлікти та несумісність у поглядах призвели до повного розриву стосунків. Дьомін наголошував, що пробачив маму, однак не відчуває потреби відновлювати з нею контакт.
