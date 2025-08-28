Син Слави Дьоміна / © скриншот з відео

Син українського телеведучого Слави Дьоміна — 15-річний Влад — категорично відмовився від спілкування зі своєю бабусею — матір’ю шоумена.

Про непрості родинні стосунки вони відверто розповіли в спільному інтерв’ю. Слава наголосив, що не втручався у вибір сина і дозволяв йому самостійно вирішувати, чи підтримувати контакт із бабусею. Водночас ведучий також говорив своїй мамі частіше спілкуватися з онуком та більше цікавитися його життям.

"Я завжди казав: якщо хочеш — спілкуйся, я не буду перешкоджати. І їй також казав: будь ласка, телефонуй, говори з онуком. І вона час від часу це робила", — пояснив він.

Однак підліток сам ухвалив рішення обірвати зв’язки. За його словами, бабуся робила погано батькові, а той, хто робить зле його близьким, одразу ж потрапляє у "чорний список".

"Вона тобі робила погано. Хто робить моїм батькам, моїм друзям, мені погано — ті йдуть лісом", — заявив Влад.

Хлопець уточнив, що до певного часу ще спілкувався з бабусею, проте коли дізнався про негативний досвід батька з нею, вирішив цього більше не робити. Син Дьоміна розповів, що вона вчиняла моральне й фізичне насилля над його батьком.

Слава Дьомін не підтримує стосунків із мамою від 2016 року. Попри те, що вона мешкає в Іспанії, жінка відверто поділяє політику Володимира Путіна та відвідує мітинги на підтримку війни.

Ведучий неодноразово розповідав, що у дитинстві зазнавав від матері фізичних покарань, а також зіткнувся з її деспотичним характером і заборонами займатися тим, що йому подобалося.

Жорсткі конфлікти та несумісність у поглядах призвели до повного розриву стосунків. Дьомін наголошував, що пробачив маму, однак не відчуває потреби відновлювати з нею контакт.

