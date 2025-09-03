Володимир Дантес розкрив причину, чому припинив ділитися особистим

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Український співак Володимир Дантес назвав причину, чому став менш активним у соцмережах останнім часом.

Зірка опублікував у Instagram опитування для підписників, у якому заохотив відгадати, чому він так рідко виходить на зв’язок. Серед варіантів були: "не хочу ділитися", "мені не цікаве моє життя" та "просто лінь".

Серед фанів найбільш популярною стала відповідь про лінощі артиста. Однак, згодом, Дантес поширив наступне відео, в якому зазначив, що це і є правильний варіант, але також у відповіді прозвучало те, що йому самому не дуже цікаво все, що відбувається.

Володимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes

Цілком ймовірно, що він насправді "не лінується", а просто зайнятий роботою. Володимир Дантес став співведучим Лесі Нікітюк на одному з розважальних шоу. Нині активно тримають знімання.

