- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 385
- Час на прочитання
- 1 хв
Володимир Дантес розкрив причину, чому припинив ділитися особистим
Артист зазначив декілька варіантів такої відсутності.
Український співак Володимир Дантес назвав причину, чому став менш активним у соцмережах останнім часом.
Зірка опублікував у Instagram опитування для підписників, у якому заохотив відгадати, чому він так рідко виходить на зв’язок. Серед варіантів були: "не хочу ділитися", "мені не цікаве моє життя" та "просто лінь".
Серед фанів найбільш популярною стала відповідь про лінощі артиста. Однак, згодом, Дантес поширив наступне відео, в якому зазначив, що це і є правильний варіант, але також у відповіді прозвучало те, що йому самому не дуже цікаво все, що відбувається.
Цілком ймовірно, що він насправді "не лінується", а просто зайнятий роботою. Володимир Дантес став співведучим Лесі Нікітюк на одному з розважальних шоу. Нині активно тримають знімання.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Дантес після схуднення на 10 кілограмів топлес похизувався сталевим пресом. Артист розсекретив, як досягнув цього результату.