Віра Брежнєва похизувалася розкішним відпочинком на яхті і розкрила, де перебуває
43-річна знаменитість продемонструвала, де відпочиває та чим займається.
Співачка Віра Брежнєва показала, який вигляд має її відпочинок на природі.
Артистка поділилася новими фото в Instagram, де позує з розпущеним волоссям та мінімумом косметики. Для знімань вона обрала кремовий асиметричний топ, створивши лаконічний і водночас ефектний образ.
Допис вона доповнила коротким написом «Венеція», чим дала зрозуміти прихильниками, що відпустка минає в Італії. Також вона оприлюднила свій красивий вид з вікна номера — яскраво світить сонце, лазурна вода навколо та човен, що пропливає повз.
Фанам артистки дуже сподобались кадри з відпочинку й вони почали писати кумирці компліменти й побажання гарного вікенду:
Улюблена Віра… Ніжна, повітряна, чарівна — люблю тебе!
Ви неймовірно чарівна красунечка!
Така ніжна, свіжа, чудова Вірочка. Як квіточка!
Нагадаємо, влітку Віра Брежнєва возз’єдналася з родиною за кордоном. Співачка продемонструвала, який вигляд має її мама та молодша донька.