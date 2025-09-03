ТСН у соціальних мережах

Віра Брежнєва похизувалася розкішним відпочинком на яхті і розкрила, де перебуває

43-річна знаменитість продемонструвала, де відпочиває та чим займається.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Віра Брежнєва

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва показала, який вигляд має її відпочинок на природі.

Артистка поділилася новими фото в Instagram, де позує з розпущеним волоссям та мінімумом косметики. Для знімань вона обрала кремовий асиметричний топ, створивши лаконічний і водночас ефектний образ.

Допис вона доповнила коротким написом «Венеція», чим дала зрозуміти прихильниками, що відпустка минає в Італії. Також вона оприлюднила свій красивий вид з вікна номера — яскраво світить сонце, лазурна вода навколо та човен, що пропливає повз.

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Віра Брежнєва / © instagram.com/ververa

Сторіз Віри Брежнєвої / © instagram.com/ververa

Сторіз Віри Брежнєвої / © instagram.com/ververa

Фанам артистки дуже сподобались кадри з відпочинку й вони почали писати кумирці компліменти й побажання гарного вікенду:

  • Улюблена Віра… Ніжна, повітряна, чарівна — люблю тебе!

  • Ви неймовірно чарівна красунечка!

  • Така ніжна, свіжа, чудова Вірочка. Як квіточка!

Нагадаємо, влітку Віра Брежнєва возз’єдналася з родиною за кордоном. Співачка продемонструвала, який вигляд має її мама та молодша донька.

